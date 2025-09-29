Warum FCA-Fans in Dillingen halten mussten

Es ist ziemlich klar, warum die Anhänger des Bundesligisten FC Augsburg auf dem Weg zur Auswärtspartie in Heidenheim in Dillingen einen Stopp zur „Getränkeversorgung“ einlegen mussten. Der Weg von der WWK-Arena in der Fuggerstadt zur Voith-Arena auf demm Heidenheimer Schlossberg ist nicht so kurz, wie manche kundige Beobachter unken. Es ist ja immerhin eine Strecke zwischen 80 und 110 Kilometer, je nach Route. Und das wissen die Fans von ihren Helden auf dem Platz: Im Hochsommer müssen die Kicker in jeder Halbzeit eine Trinkpause einlegen. Warum also nicht auch die Anhänger?

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis