Fußball-Bundesliga: Warum FCA-Fans in Dillingen halten mussten

Aufgefallen

Auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Heidenheim legen die Anhänger des Augsburger Bundesligisten im Schwäbischen Rom einen Stopp ein. Sie folgen einem historischen Vorbild.
Von Berthold Veh
    Etwa 180 FCA-Fans legten vor dem Spiel des Bundesligisten gegen Heidenheim am Samstag eine Pause zur „Getränkeversorgung“ in Dillingen ein.
    Etwa 180 FCA-Fans legten vor dem Spiel des Bundesligisten gegen Heidenheim am Samstag eine Pause zur „Getränkeversorgung" in Dillingen ein. Foto: privat

    Es ist ziemlich klar, warum die Anhänger des Bundesligisten FC Augsburg auf dem Weg zur Auswärtspartie in Heidenheim in Dillingen einen Stopp zur „Getränkeversorgung“ einlegen mussten. Der Weg von der WWK-Arena in der Fuggerstadt zur Voith-Arena auf demm Heidenheimer Schlossberg ist nicht so kurz, wie manche kundige Beobachter unken. Es ist ja immerhin eine Strecke zwischen 80 und 110 Kilometer, je nach Route. Und das wissen die Fans von ihren Helden auf dem Platz: Im Hochsommer müssen die Kicker in jeder Halbzeit eine Trinkpause einlegen. Warum also nicht auch die Anhänger?

