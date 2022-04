Elze ist auf Abschiedstour

Fußball-Bayernliga Süd: Der Allrounder trägt wesentlich zur aktuell stabilen Defensive des FC Gundelfingen bei. Am Saisonende ist damit Schluss. Dieses Wochenende hat nicht nur er frei.

Um Fußballer zu motivieren, nutzen Trainer gerne mal Psychotricks. So brachte einst Klaus Toppmöller einen stolzen Adler, das Wappentier seines damaligen Klubs Eintracht Frankfurt, mit in die Kabine. Auf tierische Begleitung verzichtete Martin Weng, Coach beim FC Gundelfingen, vor der für Samstag geplanten, am Freitagnachmittag aber abgesagten Partie beim SV Pullach zwar, einen Kniff hatte er im eigentlichen Abschlusstraining trotzdem parat. Er zeigte ganz einfach die Rückrundentabelle der Bayernliga Süd.

Gundelfingens Defensive überzeugt

Dort sind die Gundelfinger Vierter, und warum sie sich so weit oben wiederfinden, zeigt der Blick auf Zahl der Gegentreffer. Acht sind es bislang. „Das hat die aktuell gute Stimmung noch einmal leicht gesteigert und den Ehrgeiz geweckt, dass wir noch mal einen Tick stabiler stehen, noch weniger Gegentore fangen“, so Weng, denn er hat ausgemacht: „Bei Standards verlieren wir manchmal noch die Zuordnung, da ist Luft nach oben.“

Ansonsten ist er aber hochzufrieden, was seine Schützlinge nach hinten abliefern. Natürlich sei Rückkehrer David Anzenhofer ein wesentlicher Faktor, aber auch die Offensivspieler arbeiten viel nach hinten. „Wenn ich mir Jonas Schneider anschaue, wie er Spurts über 40, 50 Meter macht, um Lücken zu schließen, geht einem Trainer das Herz auf“, verrät Weng. Deshalb sei es kein Zufall, dass Schneiders Einsatz beim 2:1-Sieg gegen den TSV Wasserburg den Treffer zum 2:0 mit einleitete. Schneider hatte dreimal Gegenspieler attackiert, was letztlich zur Balleroberung führte – und den Konter einleitete, den Benedikt Ost abschloss. Übrigens: Auch Stürmer Ost schloss Weng für dessen Abwehrarbeit ausdrücklich ein.

Fünf Jahre beim FC Gundelfingen

In der Gesamtwertung kämpft der FCG trotz der jüngsten Erfolgsbilanz weiter um den Klassenerhalt, mit dem sich Julian Elze gerne vom FCG verabschieden möchte. Nach insgesamt fünf Jahren in der Gärtnerstadt ist für ihn am Saisonende Schluss. „Ich habe lange überlegt, ob ich noch ein halbes Jahr dranhängen soll“, verrät der 31-Jährige, doch der Aufwand für hochklassigen Fußball ist für ihn zu hoch geworden. Der Defensivallrounder arbeitet mittlerweile bei Schwäbisch Gmund, auch der Familie will Elze mehr Zeit widmen. Weshalb im Sommer erst einmal ein Urlaub ansteht. „Nicht mit dem Zeitdruck im Rücken, dass Anfang Juli ja schon wieder die neue Saison beginnt“, so Elze. Ob er dann mit weniger Aufwand noch niederklassiger gegen den Ball tritt, hat der wegen seiner Flexibilität von Trainer Weng so geschätzte Kicker noch nicht entschieden.

In Pullach wird er auf jeden Fall auflaufen, nun aber mit leichter zeitlicher Verspätung. Denn die Partie wurde nach der Absage gleich mal für kommenden Mittwoch (17.30 Uhr) noch einmal im Münchner Süden angesetzt. Eine kurzfristige Änderung, die Amateurfußballern schon eine äußerst grenzwertige Flexibilität abverlangt.

Andererseits besteht so eventuell die Chance, dass die erkrankten Mittelfeldspieler Janik Noller und Manuel Müller ein paar Tage Zeit für die Genesung gewinnen und vielleicht doch auflaufen können. Und auch Markus Böck, der gegen Wasserburg sein zweites Bayernliga-Tor erzielt hatte, könnte bis dahin einsatzbereit sein. Der 20-Jährige war im Donnerstagstraining umgeknickt. „Fürs Wochenende hätte es auf jeden Fall nicht gut ausgeschaut“, verrät Weng.