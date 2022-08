FC Lauingen verpasst den Lucky Punch

Fußball-KreisligaWest: Glötts Lilien, Weisingen und die SpVgg Bachtal gehen leer aus.Türk Gücü Lauingen zerlegt Mindelzell bis zur Pause – und feiert ersten Saisonsieg.

FC Lauingen – Offingen 1:1

Im ersten Durchgang dieses Verfolgerduells der Fußball-Kreisliga West sahen die Zuschauer eine temporeiche Begegnung. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Gast Jannik Karg aus spitzem Winkel (10.). Langsam wurde Lauingen stärker und erarbeitete sich Möglichkeiten. Kurz vor der Pause setzte sich Elias Griener auf der linken Außenbahn bis zur Grundlinie durch, seine Hereingabe verwandelte Luca Gerstmeir per Fallrückzieher zum 1:0. In der Anfangsphase der zweiten Hälfte hatte der FCL etwas mehr Spielanteile, doch Möglichkeiten von Gerstmeier und Griener wurden von der umsichtigen TSV-Abwehr entschärft (50./52). Die beste 2:0-Chance verpasste Goalgetter Alban Nuraj nach Zuspiel von Janik Schreitmüller (58.). Nach einem unnötigen Foul auf der rechten Seite an Adrian Mayr köpfte TSV-Angreifer Julian Riederle den von Simon Schinzel getretenen Freistoß unhaltbar zum 1:1 in die Maschen. Fünf Minuten vor Abpfiff hatte der FCL den Lucky Punsch auf dem Fuß, doch der Distanzschuss von Kapitän Janik Schreitmüller landete nur am Außenpfosten. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller (85. Pertler), D. Müller, E. Griener, Nuraj (60. Marek), Gerstmeir (75. Berber), Gentner, Schreitmüller, Gehring, Pertler (60. Egger), Völker Tore: 1:0 Luca Gerstmeir (40.), 1:1 Julian Riederle (69.) SR: Stefan Sommer Zuschauer: 160

FC Weisingen – Reisensburg 1:2

Als in der 84. Minute der 1:1-Ausgleich für Weisingen fiel, war der Jubel groß. Doch nur 120 Sekunden später markierte Jonas Wagner den Siegtreffer für die Gäste. (AZ)

FC Weisingen: Kaltenstadler; Wiener, M. Spring, Klauser, Käsmayr, Wengenmayer, Knötzinger, Ph. Spring, Hahn, Fischer, Junghanns; Klauser, Ress, Myrczik, Kleber Tore: 0:1 Tobias Lindenmayer (10.), 1:1 Christian Ress (84.), 1:2 Jonas Wagner (86.) Zuschauer: 65





Mindelzell – TG Lauingen 1:5



Es geht doch: Bislang sieg- und punktlos, brannte Türk Gücü während der ersten Halbzeit in Mindelzell ein Fußball-Feuerwerk ab und führte nach je zwei Treffern von Timur Cukur und Sahin Tasdelen sowie einem Tor von Yigitcan Yüce bereits vorentscheidend 5:0. Die Lauinger ließen es nach dem Wechsel ruhiger angehen, am Ende wurde ein sicherer 5:1-Auswärtserfolg gefeiert. (gül) Türk Gücü Lauingen: Breskott; E. Öz, Baki, T. Öz, Cukur, Tasdelen, Enes Arslan, Akaydin, Bal, Eren Arslan, Yüce; Safak, Subasi, Kaylan, Ece, Gözübüyük, Bisgin Tore: 0:1 Timur Cukur (13.), 0:2 Sahin Tasdelen (17.), 0:3 Timur Cukur (21.), 0:4 Sahin Tasdelen (32.), 0:5 Yigitcan Yüce (40.), 1:5 Eduard Thommy (89.) SR: Alexander Hartmann Zuschauer: 100 Glött – Balzhausen 1:2



Eine große Enttäuschung war das Heimspiel der SSV gegen biedere Gäste aus Balzhausen. Bei den Lilien funktionierte so gut wie nichts. Das Team von Trainer Markus Rickauer fand keine Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Schon in den Anfangsminuten musste SSV-Keeper Dominik Trenker zum ersten Mal in höchster Not retten. Dennoch gelang den Blau-Weißen die überraschende Führung. Eine Kopfballverlängerung von Benjamin Waidele grätschte Dominik Wohnlich unmittelbar von Torhüter Uhlig in die Maschen. Es sollte der einzige Glötter Lichtblick bleiben. Solide Balzhausener bestraften das teilweise hilflos agierende Platzherren prompt. Die Abschlussstärke von Danny Obeser nach ruhendem Ball müsste sich eigentlich auch bis Glött herumgesprochen haben. Dennoch durfte der TSV-Abwehrspieler nach einem Eckball unbedrängt am zweiten Pfosten Maß nehmen – 1:1 (35.). In den folgenden Minuten zerfiel das SSV-Konstrukt komplett. Zunächst konnte Trenker gegen Rudolph noch den Rückstand verhindern (39.) Doch nur Sekunden später verursachte Steven Kopp einen völlig unnötigen Foulelfmeter. Johannes Keisinger verwandelte das Geschenk sicher – 1:2. Auch nach dem Wechsel enttäuschte die heimische SSV und spielte ohne erkennbaren Plan. Balzhausen hingegen reichte einfachste Mittel, um im Lilienstadion zu bestehen. Die Gäste ließen zudem noch etliche Konterchancen ungenutzt. Glött war in allen Mannschaftsteilen zu schwach und agierte wie ein Abstiegskandidat. (RÖB) SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist (82. Schmid), Schrettle, Morais (66. F. Bacherle), Kopp, B. Waidele, Galgenmüller, Wohnlich, Kastner, Stutzmüller (89. M. Konle) Tore: 1:0 Dominik Wohnlich (27.), 1:1 Danny Obeser (35.), 1:2 Johannes Keisinger (40./FE) SR: Christian Bosch (BC Huisheim) Zuschauer: 110

Jettingen II – SpVgg Bachtal 4:3