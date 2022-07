Gundelfingens Fußballer kommen zurück

Plus Der Fußball-Bayernligist trotzt dem Regionalligisten FC Pipinsried im letzten Testspiel ein 2:2 ab. Der Ausgleichstreffer fällt in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Dass es kein banales Testspiel war, ließ sich schon allein anhand des Jubels bei den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen ablesen. In der Nachspielzeit hatten die Grün-Weißen noch das 2:2 beim Regionalligisten FC Pipinsried erzielt und feierten das, als hätte es bereits einen Punkt dafür gegeben. So war es keine echte Überraschung, dass sich FCG-Coach Stefan Anderl hinterher ebenfalls sehr zufrieden zeigte.