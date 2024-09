FC Lauingen unter Wert geschlagen

Trotz der deutlichen Niederlage braucht sich der FCL keine Vorwürfe machen bezüglich Laufbereitschaft, Einsatz und Engagement. Gehakt hat es im Spiel der Mohrenstädter beim letzten Ball in der Vorwärtsbewegung und natürlich final am Abschluss. Gleich zu Beginn verzog Lauingens Youngster Danny Klose im Strafraum nur denkbar knapp (2). Beim aus Lauinger Sicht vermeidbaren Freistoß, getreten von Cemre Ona, stieg SCB-Abwehrrecke David Tamm am höchsten und köpfte zu 1:0-Führung ein (5). Nach der Führung der Gastgeber hatte der FCL durchaus Möglichkeiten zum Ausgleich, er nutzte sie aber nicht. Für den zweiten Durchgang hatten sich die Schwarz-Gelben einiges vorgenommen, wurden aber gleich zu Beginn von David Tamm durch einen sehenswerten Freistoßtreffer in den Knick zum 2:0 zurückgeworfen (47). In der anschließenden Spielzeit dränge der FCL zwar auf den Anschlusstreffer, wurde aber für seine Bemühungen nicht belohnt. Die endgültige Entscheidung für die Gastgeber besorgte Pedro Gomes de Souza der einen Konter zum 3:0-Endstand abschloss.

FC Lauingen: Nimanaj, Gere, Zengerle, Hummel, Strak, Almuri (66. Fatjon), Gentner (59. Garmatter), Lauft (59. Marek), Klose, Hander (51. Stegner), Rutkowski (46. Egger) Tore: 1:0 David Tamm (5.), 2:0 David Tamm (47.), 3:0 Pedro Gomes de Souza (68.) – Schiedsrichter: Dennis Schwenk – Zuschauer: 120