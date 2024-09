Den nächsten Aufsteiger dominiert

Die Kulisse am „Heimspiel-Wochenende“ war beeindruckend. 715 Fans wollten den Auftritt des FC Gundelfingen in der Landesliga Südwest gegen den SV Cosmos Aystetten sehen. „Vor so vielen Leuten macht es auf dem Feld gleich viel mehr Spaß“, gab Patrick Wurm unumwunden zu. Weniger Freude hatte der Aystetter Spielertrainer am Ergebnis, denn die Gundelfinger setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) durch.

„Vollauf verdient“, wie Wurm ergänzte, denn bei seinem Team ging es in der zweiten Halbzeit nur noch um Schadensbegrenzung. Für Aystettens Kapitän Fabian Krug lag dies an zwei Schlüsselszenen. Einmal verhinderte FCG-Keeper Tobias Werdich mit seiner Parade gegen Raphael Marksteiner ein frühes 0:1, kurz vor der Pause gab es einen Elfmeter, der indirekt zum 3:0 führte. Zwar konnte Cosmos-Keeper Daniel Mrozek zunächst den Ball an den Pfosten lenken, doch die Kugel landete wieder bei David Anzenhofer, der im zweiten Anlauf traf. „Es war aber kein Elfmeter“, echauffierte sich Krug, der sich sicher war, dass er den Ball gespielt hatte, bevor der neue FCG-Torjäger Leon Sailer zu Fall kam.

Sailer hatte die Grün-Weißen nach einer sehenswerten Kombination über Felix Hafner und Jeremias Seibold, der Krug ins Leere rutschen ließ und noch quer spielte, mit 1:0 in Führung gebracht. Beim 2:0 versenkte Seibold die Kugel nach Hafners Flanke direkt. Und spätestens mit besagtem 3:0 kurz vor der Pause war die Partie gelaufen.

„So macht es richtig Spaß“, lobte FCG-Trainer Thomas Rudolph seine Schützlinge, der eine Verbesserung des gesamten Offensivspiels registrierte: „Wir haben nicht so sehr den Weg durch die Mitte gesucht, dadurch sind die Räume aufgegangen.“ Das einzige Manko war, dass die Gärtnerstädter in der zweiten Halbzeit etliche Chancen liegen ließen. So jagte Jeremias Seibold jagte die Kugel über die Latte (60.), zweimal rettete Krug auf der Torlinie gegen Richard Gumpinger (61.) und Felix Hafner (72.). Einmal landete der Ball allerdings doch noch im Aystetter Netz. Gumpinger fand mit seinem Zuspiel am langen Pfosten Monther Alahmed, der nur noch den Fuß hinhalten musste – und dann sein Premierentor feierte.

FC Gundelfingen: Werdich – Schröttle, Anzenhofer, Weichler – J. Fink, Schneider (56. Gumpinger), Braun (66. Smolka), Seibold (63. Frisch) – Hafner, Alahmed (67. Wachs) – L. Sailer (67. Fähnle)

SV Cosmos Aystetten: Mrozek – Isufi (81. Qarri), Wurm, Krug, Ullmann – Makowski, Brummer (85. Isek), Mijailovic, Gazdag (46. Heckel) – Marksteiner (74. Marjanovic), Simonovic (65. Mader)

Schiedsrichter: Hoffmann (SpVgg Diepersdorf) Tore: 1:0 L. Sailer (18.), 2:0 Seibold (29.), 3:0 Anzenhofer (43.), 4:0 Alahmed (65.) Gelbe Karten: – / Krug, Wurm, Simonovic, Isufi, Ullmann Bes. Vorkommnis: Anzenhofer (FCG) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mrozek (43.) Zuschauer: 715