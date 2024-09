Gundelfinger Souveränität

Besser hätte das „Heimspiel-Wochenende“ mit reichlich Rahmenprogramm für die Fußballer des FC Gundelfingen gar nicht laufen können. Das Landesliga-Team (gegen den SV Cosmos Aystetten) und die Kreisliga-Truppe (gegen den SV Holzheim) gewannen jeweils 4:0, dazu kommt noch der 3:2-Erfolg der U19 im BOL-Derby gegen den FC Lauingen. Und beim Benefizspiel zwischen den Traditionsmannschaften des FC Augsburg und 1. FC Heidenheim fielen ebenfalls reichlich Tore. Der FCH mit Marc Schnatterer und Ingo Feistle setzte sich gegen die Augsburger mit 12:1 durch. Der Sport lockte reichlich Fans an, mehr als 1000 Besucher und Besucherinnen waren übers Wochenende im Schwabenstadion. „Ein tolles Event“, freute sich auch Landesliga-Kapitän Jan-Luca Fink, der zu den Initiatoren der ganzen Geschichte gehört und selbst tief in die Organisation einbezogen war. Bei der Premiere 2022 hatte das Wetter noch nicht mitgespielt, auch 2023 waren die Bedingungen durchwachsen. Nun hat erstmals einfach alles gepasst und der Aufwand, den die aktiven Spieler, deren Familien und die vielen Helfer betrieben, wurde belohnt.

Unabhängig von Party und Barbetrieb war das Landesliga-Spiel gegen Aystetten der Höhepunkt. Dass die Grün-Weißen gegen den personell gut besetzten Neuling so souverän auftraten, war nicht unbedingt zu erwarten. „Es hat sich aber früh abgezeichnet, dass Aystetten bei dem warmen Wetter auf dem großen Platz keine Chance hat“, meinte Abwehrchef David Anzenhofer später. Er selbst steuerte das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 bei – und hatte dabei schon zum zweiten Mal in der laufenden Saison Glück. Wie beim 1:1 gegen den SC Olching scheiterte Anzenhofer zunächst am Keeper, um dann den Abpraller zu verwerten. „Ich muss das echt mal wieder trainieren“, gab sich der 30-Jährige durchaus selbstkritisch.

Die Gundelfinger U 23 ließ in der Kreisliga West gegen den SV Holzheim nichts anbrennen und führte nach 20 Minuten bereits mit 4:0. Trainer Peter Stegner nach dem Spiel: „Die erste Halbzeit war durchaus beeindruckend von uns. Wir haben den Gegner kaum aus der eigenen Hälfte gelassen, sowie schnell und präzise nach vorne gespielt. Im zweiten Durchgang hat uns etwas die Genauigkeit im Passspiel gefehlt. Wichtig war mir aber heute, dass wir zu Null gespielt haben.

Ganz anders die Stimmung im Holzheimer Lager: „Nach den ersten 20 Minuten ist es mir angst und bange geworden“, gibt SVH-Sportleiter Benjamin Grimm offen zu. Er sah eine Debakel auf seine Mannschaft zukommen, das dann aber durch mehr Gegenwehr im zweiten Abschnitt verhindert werden konnte. Nicht akzeptabel war für Grimm die Rote Karte für Agon Ismajli nach 75 Minuten. „So ein Foulspiel darf er einfach nicht machen“, verurteil der Holzheimer Funktionär Ismajlis Aktion. In dieser Woche gelte es sich nun wieder zu sammeln und den Fokus voll auf das anstehende Heimspiel gegen Balzhausen zu richten.