Wertinger Überraschung am Ostersamstag

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen erkämpft sich einen "späten" 3:2-Erfolg in Ecknach.

Mit großem Kampfgeist gelang dem TSV Wertingen am Ostersamstag ein Überraschungscoup beim aufstiegsambitionierten VfL Ecknach. Nach einer ereignisreichen und spannenden Schlussphase behielten die Gäste mit 3:2 die Oberhand.

Der Wertinger Kapitän gibt die Richtung vor

TSV-Kapitän Maximilian Beham zog aus der zweiten Reihe ab und der Ball landete zum schnellen 0:1 im linken Eck (15.). Der Favorit kam in der 31. Minute zum Ausgleich durch seinen Top-Torjäger Aykut Atay. Ecknach hatte viel Ballbesitz, doch Wertingen stand gut und fuhr immer wieder Konter. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Alexander Wiedemann im Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter. Beham trat an und verwandelte souverän zum 1:2.

Im zweiten Durchgang tat sich lange nichts wirklich Gefährliches vor den Toren, ehe der Ball nach einer Ecke an der TSV-Latte landete. In der 89. Minute fiel der umstrittene Ausgleichstreffer: Lukas Wagner kam im Strafraum zum Schuss, doch Scherl parierte den Ball. Zunächst gab es keine Proteste der Heimmannschaft, dass der Ball die Linie überquert hätte, und auch der Schiedsrichter zeigte an: kein Treffer. Gegen große Proteste der Wertinger überstimmte der Linienrichter aber seinen Spielleiter und gab das Tor.

Ivan Rasic lässt den TSV Wertingen jubeln

Ecknach ging danach auf Sieg, aber auch Wertingen steckte nicht auf: In der Nachspielzeit brach Bastian Völk auf rechts durch und legte quer für Ivan Rasic, der den späten und wichtigen Treffer zum Auswärtserfolg erzielte. (THIM)

TSV Wertingen: Scherl; Gebauer, Eising, Langenmair, Schiermoch, Rasic Kotter, Beham, Wiedemann (62. S. Riesinger), Rueß (81. Bröll), Gerold (74. Völk); Tore: 0:1 Beham (15.), 1:1 Atay (31.), 1:2 Beham (45. FE), 2:2 Wagner (89.), 2:3 Rasic (90. + 1.); Schiedsrichter: Markus Casazza (FC Augsburg); Zuschauer: 180