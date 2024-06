Zwei Elfmeter-Krimis mit nur einem Happy End

Fußball-Relegation: Nichts für schwache Nerven waren am Donnerstagabend die beiden Relegationsspiele zu den Kreisligen. Beide Begegnungen gingen in die Verlängerung mit anschließendem Elfmeterschießen. Dabei gab es nur für eine Mannschaft aus dem Landkreis Dillingen ein Happy End: Der SV Kicklingen-Fristingen setzte sich gegen den SV Mauren durch, der SV Villenbach hingegen scheiterte am SV Scheppach

SV Kicklingen - SV Mauren 6:4 (1:1/0:0) n. E. Über 1.000 Zuschauer sahen in Unterthürheim das Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten. Der SV Mauren kam besser in die Partie und hatte bereits in der Anfangsviertelstunde zwei gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, ließ diese aber liegen. Mitte der erste Halbzeit nahmen die Kicklinger das Heft in die Hand. Erst scheiterte Mario Meier mit einem Fernschuss an Keeper Strauß. Kurz darauf kam Jonas Manier frei zum Schuss. Der Kicklinger scheiterte am glänzend reagierenden Maurer-Keeper . Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte Thomas Schön nach einem Eckball an der Latte. Somit ging es für beide Teams torlos in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel kamen die Rieser besser aus der Kabine. Kicklingens Zerbus Stefan Besel bewies aber sein Können und lenkte den Schuss von Simon Löfflad am Pfosten vorbei. Keine Zeigerumdrehung später war erneut Besel zur Stelle. Das Bild der zweiten Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen, und es dauerte bis zur 86. Minute, ehe Markus Hitzler nach einer Meier-Ecke das Leder zur Kicklinger Führung über die Linie drückte. Der SV Mauren legte nochmal alles in die Waagschale und konnte in der 93. Minute per Abstauber durch Sven Schreitmiller zum 1:1 ausgleichen. Somit ging es für beide Teams in die Verlängerung. Kicklinger drückte wieder auf die Führung. In der 95. Minute kam André Dannemann frei zum Schuss, doch ein Maurer-Abwehrspieler konnte in letzter Not auf der Linie retten. Fünf Minuten später brach Jonas Manier auf links nach einem 60-Meter-Solo durch und legte quer auf Markus Hitzler, der aber an der Querlatte scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung war Kicklingen weiterhin überlegen, strahlte aber zu wenig Torgefahr aus. Somit ging es für beide Mannschaften ins Elfmeterschießen, wo sich der SV Kicklingen durchsetzte . Der SVK verwandelte alle fünf Elfer, Mauren traf einmal nicht. Im alles entscheidenden Spiel um den Aufstieg trifft der Vizemeister der Kreisklasse Nord II am Dienstag auf den SV Scheppach.

SV Villenbach - SV Scheppach 5:6 (2:2/1:1) n. E. Eine große Kulisse gab es auch in Holzheim. 850 Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch mit packendem Elfmeterschießen. Dabei wurde Villenbachs spielender Co-Trainer Kai Rauner zum Pechvogel des Abends, als er gleich zweimal als letzter Schütze seines Teams verschoss. Nach seiner ersten "Fahrkarte" durfte er den Strafstoß wiederholen, weil sich Scheppachs Torwart Tobas Ederer zu früh bewegte und zudem vor der Torlinie stand. Zum Matchwinner für den Vizemeister der Kreisklasse West I avancierte SVS-Torjäger Georghe-Daniel Azamfirei, der nach einem 0:1-Rückstand seine Mannschaft mit zwei Toren in Führung schoss (45./49.) Den ersten Treffer des Abends in einem Spiel auf eher mäßigem Niveau markierte Villenbachs Philip Baumann bereits nach neun Minuten. Nachdem die Zusamtaler in Rückstand geraten waren, gaben sie nicht auf und kamen durch Christoph Wiedemann zum schnellen 2:2-Ausgleich (56.). Die gesamte Verlängerung musste Villenbach in Unterzahl bestreiten, nachdem Markus Illmer kurz vor dem Abpfiff der normalen Spielzeit wegen Meckerns die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte. Doch das Team von Trainer Maximilian Strobel rettete sich durch großen kämpferischen Einsatz ins Elfmeterschießen, welches den Scheppachern aber das bessere Ende bescherte.

