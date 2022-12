Der FC Lauingen triumphiert in Höchstädt

Die Kreisliga-Fußballer des FC Lauingen sind neuer Hallenmeister im Landkreis Dillingen. Allerdings ist die Freude darüber getrübt.

Der FC Lauingen hat sich vor 600 Besuchern in der Höchstädter Nordschwabenhalle den Hallentitel im Landkreis Dillingen gesichert. Im Endspiel setzte sich der Kreisligist mit 4:3 nach Sechsmeterschießen gegen die U23 des FC Gundelfingen durch. Und alle Lauinger stürmten auf ihren Torhüter Felix Egger zu, der zuvor zwei Schüsse entschärft und damit die Basis für den Erfolg gelegt hatte. Allerdings lag ein dunkler Schatten über der Freude, wie FCL-Abteilungsleiter Joachim Hauf berichtete.

Lauinger Teilnahme stand auf der Kippe

Die Lauinger hatten in den Tagen vor dem Turnier lange und ausgiebig darüber diskutiert, ob sie überhaupt an den Start gehen sollten. Denn zu Wochenbeginn war Andreas Mehling, aktiver Spieler und Teammanager der FCL-Zweiten, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. "Letztlich haben die Spieler gesagt, dass Mehling es nicht anders gewollt hätte und wir spielen", so Hauf, der selbst im Zwiespalt war, was denn nun richtig wäre. Und die Zweifel waren den Lauingern auch später bei der Siegerehrung anzumerken, so richtig Freude kam nicht auf.

Gundelfinger werden ausgepfiffen

Sportlich haben die Schwarz-Gelben überzeugt, die als klarer Favorit ins Endspiel gegangen waren. Schließlich hatten sie die Gundelfinger U23 im Gruppenspiel noch mit 5:1 abgekanzelt und im Semifinale den TSV Unterthürheim mit 2:0 aus dem Weg geräumt. Schwerer taten sich die Gundelfinger, die zudem von den zahlreichen Fans von Türk Gücü Lauingen gnadenlos ausgepfiffen wurden, sobald sie in Ballbesitz kamen. Trotzdem setzte sich der FCG mit 1:0 gegen Türk Gücü durch und sorgte für ein offenes Finale. In dem schließlich Felix Egger zur entscheidenden Figur wurde.

Der FC Lauingen und die Gundelfinger U23 haben sich die beiden Fahrkarten zur Endrunde um die Futsalmeisterschaft im Kreis Donau gesichert, die am Mittwoch, 4. Januar, in der Günzburger Rebayhalle ausgespielt wird.

