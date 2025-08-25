„Das ist sein Lebenswerk“: Gärtnerei-Gründer Johann Reiter aus Wertingen ist gestorben

Gärtnerei-Gründer Johann Reiter aus Wertingen ist am Mittwoch im Alter von 86 Jahren verstorben. Das Familienunternehmen habe er 1968 „von null auf“ in Wertingen gegründet, erzählt seine Tochter Stefanie Reiter, die die Gärtnerei heute zusammen mit ihren drei Geschwistern leitet. Johann Reiter sei „nie stehen geblieben“, sondern habe immer wieder Neuerungen durchgeführt und den Betrieb „Stück für Stück erweitert“.

Ihr Vater habe viel, aber auch „unglaublich gerne“ gearbeitet, sagt Stefanie Reiter. Gleichzeitig sei er im Gesangs- sowie im Fischerverein aktiv gewesen und habe „von Kindesbeinen an“ begeistert Fußball gespielt. Er habe sich mit Leib und Seele um die Baumschulen gekümmert und bei Kundinnen und Kunden Gärten angelegt, die teilweise heute noch zu den Stammkunden der Gärtnerei Reiter zählen. Selbst über den Landkreis hinaus, habe man ihn geschätzt.

Johann Reiter war „leidenschaftlicher Gärtner“

Besonders am Herzen gelegen habe ihm die Ausbildung der rund 50 Azubis des Familienunternehmens, wie seine Tochter berichtet. Es sei ihm wichtig gewesen, neben fachlichem Können, Werte wie Verantwortungsbewusstsein und die Liebe zur Natur zu vermitteln. Zudem sei er als Prüfer tätig gewesen und habe damit den gesamten Berufsstand geprägt.

Johann Reiter sei ein „leidenschaftlicher Gärtner“ gewesen und habe „jeden fürs Grün begeistern“ können. Seine Passion für die Natur und die Bäume legte er seinen Kindern somit schon in die Wiege: Die vier Geschwister sind alle Gärtnerinnen und Gärtner geworden und haben 2008 den Betrieb ihres Vaters übernommen, so Stefanie Reiter.

Johann Reiters Kinder wollen den Betrieb „in seinem Sinne“ weiterführen

Nach diesem Schritt verlor das Gärtnern für Johann Reiter jedoch nicht an Bedeutung. Im Ruhestand habe er sich seinem privaten Obstgarten gewidmet und diesen „gehegt und gepflegt“, wie seine Tochter sagt. Seine Kinder habe er aber weiterhin tatkräftig unterstützt und sich bis zum Schluss nach dem Betrieb und den Mitarbeitenden erkundigt. „Er hat das Interesse an seinem Unternehmen nie verloren.“ Stefanie Reiter und ihren Geschwistern ist es daher ein Anliegen, das Unternehmen ihres Vaters „in seinem Sinne“ weiterzuführen. „Das ist sein Lebenswerk.“