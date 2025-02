Gartner-Azubis aus Gundelfingen reparieren Fußballtor für die Donau-Realschule

Mit großer Freude wurde ein repariertes Fußballtor von den Auszubildenden der Schulpartnerfirma Josef Gartner GmbH an die Donau-Realschule Lauingen übergeben. Das Fußballtor, das in den vergangenen Wochen aufgrund von Verschleiß und Beschädigungen nicht mehr genutzt werden konnte, erstrahlt nun in neuem Glanz. Die Auszubildenden haben mit viel Engagement und Fachwissen die notwendigen Schweißarbeiten durchgeführt.

Gartner bietet Lauinger Schülern praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt

Die Partnerschaft mit der Donau-Realschule Lauingen und der Josef Gartner GmbH besteht bereits seit mehreren Jahren. Diese ermöglicht den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt und fördert ihre berufliche Orientierung. Die Reparatur des Fußballtores ist laut Pressemitteilung ein weiteres Beispiel für das Engagement beider Seiten, die Bildung und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.