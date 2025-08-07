Keine Entwarnung für Gundelfinger Gartnersee und Schwenninger See

Das Badeverbot für den Gartnersee bei Gundelfingen bleibt bis auf Weiteres bestehen, meldet das Dilinger Landratsamt. Insgesamt konnte bei der aktuellsten Probe eine langsame Erholung des Gewässers festgestellt werden, heißt es weiter. Die Belastungen mit Blaualgen seien rückläufig, nur noch zwei Uferbereiche betroffen. Das könne an vor Ort herrschenden Windverhältnissen liegen und solle daher nicht überbewertet werden. Zudem war die Sichttiefe nach Angaben der Behörde zum Testzeitpunkt noch deutlich reduziert.

Weitere Untersuchungen auf Blaualgen seien nach Rücksprache mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell nicht zielführend. Bei einer Messung am Mittwoch zeigte sich eine anhaltend reduzierte Sichttiefe, heißt es in der Pressemitteilung. Neue Messungen seien für Anfang nächster Woche geplant. Dann könne über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Badeverbot am Gartnersee und Schwenninger Badesee: Gesundheitsrisiken durch Blaualgen und Darmbakterien

Auch für den Schwenninger Badesee gibt das Landratsamt noch keine Entwarnung. Ende Juli wurde dort bei einer Routinekontrolle eine Überschreitung der Grenzwerte für Escherichia coli und intestinale Enterokokken festgestellt. Da die Nachkontrollen auffällige Ergebnisse lieferten, wurde dort ebenfalls am Mittwoch noch einmal beprobt.

Bestimmte Stämme von Escherichia coli können bei Menschen und Tieren Durchfallerkrankungen hervorrufen, meldet das Landratsamt. Der Nachweis von Enterokokken deute auf eine längere Verunreinigung hin. Wahrscheinlich sei Gänsekot durch den Regen vermehrt in den See gespült worden. Es sei bekannt, dass der Badesee vermehrt von Gänsen als Lebensraum genutzt wird. Die Gesundheitsgefährdung sei selbst bei hoher Kotbelastung nicht groß, aber ernst zu nehmen. Deshalb werde vorsorglich vom Baden abgeraten. Die Ergebnisse der Wasserproben werden auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. (AZ)