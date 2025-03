Gebraucht-Fahrrad-Basar in Gundelfingen zum Start in die Radel-Saison

Seit 1999 gibt es in Gundelfingen einen Basar für gebrauchte Fahrräder. Radler und Radlerinnen, die ein funktionstüchtiges Mountainbike, Trekkingrad, E-Bike, Kinderrad oder Ähnliches besitzen, können dies bei der Fahrradwelt Hausmann abgeben. Firmenchef Stefan Hausmann und sein Team verkaufen die Räder, in der Regel gehen etwa 70 Prozent der angelieferten Drahtesel weg. Das Ganze dient auch einem guten Zweck, denn ein kleiner Unkostenbeitrag geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Jetzt steht der 45. Gebraucht-Fahrrad-Basar bei der Firma Hausmann an. Fahrräder werden am Freitag, 28. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Fahrradwelt in Gundelfingen (Schulstraße 5 bis 7) angenommen. Wer ein gebrauchtes E-Bike verkaufen möchte, den bittet die Firma Hausmann darum, einen Kaufbeleg in Kopie mitzubringen. Der Basar findet dann am Samstag, 29. März, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Zudem bietet das Gundelfinger Radgeschäft bei einem Schnäppchenmarkt viele neue Fahrräder und E-Bikes an.

Stefan Hausmann hat im vergangenen Jahr erneut den stattlichen Betrag von 2200 Euro an die Kartei der Not übergeben. Die Summe stammte von den Fahrradbasaren der Jahre 2023 und 2024. Der Geschäftsführer sagt, dass sein Unternehmen das Leserhilfswerk in den vergangenen 26 Jahren mit mehr als 20.000 Euro unterstützen konnte. Ihn beeindrucke es, dass die Kartei der Not, die in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen feiert, bedürftigen Menschen in der Region helfe. Dass das Leserhilfswerk einst den Neubau des Gundelfinger Kinderheims, das Ellinor-Holland-Haus, mit 300.000 Euro gefördert hat, ist Hausmann ebenfalls nicht entgangen.

Ohne die freiwilligen Helfer wäre der Basar in Gundelfingen nicht möglich

Der Firmenchef betont, dass der Basar für gebrauchte Fahrräder Teamwork sei. Insgesamt seien neben den zehn Mitarbeitenden des Unternehmens bestimmt 20 weitere Helfer und Helferinnen während der beiden Tage im Einsatz. Ohne sie wäre die Durchführung des Basars nicht möglich, erläutert der Geschäftsführer.

Der Radel-Boom sei nach wie vor spürbar, teilt der Gundelfinger mit. 70 Prozent aller neuen Räder, die verkauft werden, seien inzwischen E-Bikes, informiert der 50-Jährige. Die Fahrradwelt Hausmann gibt es bereits seit 105 Jahren. Vor dem Start in die Radelsaison gibt Stefan Hausmann drei einfache Tipps. Der Luftdruck sollte kontrolliert und die Kette geölt werden. Vor der ersten Ausfahrt mit dem Fahrrad rät Hausmann dazu, die Bremsen zu überprüfen, ob sie auch richtig funktionieren.