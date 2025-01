Die Top-Babynamen im Dillinger Krankenhaus

Sophia und Leon – das sind derzeit die beliebtesten Babynamen in der Region Dillingen. Das hat, wie berichtet, unsere Anfrage im Dillinger Rathaus ergeben. Nun haben auch die Verantwortlichen in der Kreisklinik Dillingen nachgeblättert, welche Babynamen in ihrem Hause im vergangenen Jahr besonders beliebt waren. So zählten bei den Mädchen Melina, Luisa und Hanna(h) zu den Spitzenreitern. Bei den Buben waren es Leon, Emil und Anton.



Die Geburten in Deutschland gehen übrigens weiter zurück: 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt 692.989 Kinder geboren – sechs Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im Schnitt bekommen Frauen derzeit 1,35 Kinder. Diese Babyflaute ist auch in Dillingen spürbar. So nahm auch die Zahl der Geburten im Kreiskrankenhaus Dillingen ab. Waren es 2023 noch 448 Säuglinge, die dort entbunden wurden, waren es 2024 lediglich 390. Auch bundesweit sank die Geburtenzahl in den ersten drei Quartalen 2024 um knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

