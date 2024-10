Liebe Leserin, lieber Leser,

immer wieder stehen wir vor Herausforderungen, sei es, dass plötzlich ein Angehöriger pflegebedürftig wird oder im Beruf alles auf einmal erledigt sein soll. Auch gesellschaftlich scheint es gerade mehr Probleme als Lösungen zu geben. Gerade in solchen Zeiten braucht es Ermutigung und Menschen, die anpacken. Johann Evangelist Wagner formulierte das vor knapp 200 Jahren so: „Mehrere stehen zusammen, dann geht es.“ Damals gab es in wirtschaftlich schweren Zeiten viel Armut in unserer Gegend. Menschen mit Behinderung hatten keinen Zugang zu schulischer Bildung oder staatlicher Unterstützung. Viele lebten versteckt und ausgegrenzt am Rande der Gesellschaft.

Einige Mütter klopften an die Tür der Dillinger Franziskanerinnen und baten um Hilfe für ihre tauben Töchter. Die Schwestern sprachen mit dem Leiter des Dillinger Priesterseminars Johann E. Wagner. Gemeinsam gründeten sie mit einfachsten Mitteln eine Schule mit Pensionat für gehörlose Mädchen. Als die Mädchen mit der Schule fertig waren, suchten sie Arbeit. Wieder fanden die Schwestern und Regens Wagner weitere Unterstützer, so dass eine Nähstube und eine Paramentik zum Anfertigen von Messgewändern gegründet werden konnten. Mehrere stehen zusammen, dann geht es!

Es gab zehn Freiwillige, die ein inklusives Zeltlager organisierten

Diese Erfahrung mache ich immer wieder bei meiner Arbeit als Seelsorger bei Regens Wagner, so fanden sich zum Beispiel im Sommer mehr als zehn Freiwillige, die gemeinsam mit 50 Menschen mit Behinderung ein inklusives Zeltlager organisierten. Gott sei Dank gibt es ähnliche Projekte auch außerhalb der Kirche in Vereinen, in Kultur und Sport. Haben Sie selbst Ähnliches erlebt?

Unser Alltag ist oft dicht gedrängt, gar manche rotieren in einem Hamsterrad. Umso wichtiger sind kleine Unterbrechungen, in denen wir aufatmen können und unsere Sinne öffnen. Am Samstag findet die Regens-Wagner-Wallfahrt statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor der Kirche in Dattenhausen. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg nach Dillingen. Unterwegs ist Zeit für Stille, Gebet, Begegnungen und mutmachende Impulse zum Zitat von Regens Wagner.

Für Ihre persönlichen Herausforderungen wünsche ich Ihnen viel Kraft und die Erfahrung gegenseitiger Unterstützung.

Ihr Stefan Schneid, Gemeindereferent bei Regens Wagner Dillingen