Gundelfinger tritt gegen Ex-Schach-Weltmeister Magnus Carlsen an

Auf ein außergewöhnliches Erlebnis kann der Gundelfinger Schachspieler Fabian Helber zurückblicken: Als Sieger des weltweiten Online-Wettbewerbs „Chess Prophet 2024“ durfte der 23-Jährige den ehemaligen Schachweltmeister Magnus Carlsen in Oslo treffen – und sogar eine Partie gegen ihn spielen. Das besondere Ereignis fand am 14. Oktober in der norwegischen Hauptstadt statt.

Beim exklusiven Treffen in Oslo kam es schließlich zur Partie: ein rasantes Blitzduell, in dem jede Sekunde zählte. Fabian Helber hielt in den ersten Zügen stark dagegen und zeigte eine solide Verteidigung, bevor sich Carlsens Erfahrung und Präzision durchsetzten. Für Fabian Helber war die Partie mehr als nur ein Spiel: Die seltene Gelegenheit, gegen den weltbesten Schachspieler anzutreten, bot faszinierende Einblicke in Carlsens außergewöhnliches Spielverständnis und die Geschwindigkeit, mit der der 34-Jährige selbst in komplizierten Stellungen die besten Züge findet.

Der größte Schachspieler aller Zeiten

Magnus Carlsen gilt als einer der größten Schachspieler aller Zeiten. Der Norweger war fünfmal Weltmeister und hält mit 2882 Elo-Punkten den höchsten jemals erreichten Wert in der Geschichte des Schachs. Auch wenn er 2023 auf die Verteidigung seines Weltmeistertitels verzichtete, führt er weiterhin die Weltrangliste an und gilt unangefochten als das Maß aller Dinge im internationalen Schach.

Ein Moment, der lange in Erinnerung bleiben wird

Fabian Helber spielt seit über 15 Jahren im Schachverein FC Gundelfingen, wo er regelmäßig an Mannschaftskämpfen und Turnieren teilnimmt und den den kommenden Wochen wieder in den normalen „Schach-Alltag“ einsteigen wird. Das Erlebnis in Oslo wird ihm noch lange in Erinnerung bleiben: „Es war ein Moment, der zeigt, wohin Begeisterung und Ausdauer im Schach führen können“, reflektiert der Gundelfinger. Nämlich von einem Verein an der Donau bis an die Spitze der Schachwelt.