„Gelbe Saiten“ bieten einzigartigen Hörgenuss im Dillinger Stadtaal

„Viele, viele Saiten und viele Seiten voller Noten“ kündigte Dirigent Jörg Lanzinger für das Programm „Saitenweise Rock und Pop“ an, mit dem das Orchester „Gelbe Saiten“ am Samstag im Stadtsaal Dillingen zu den Kulturtagen angetreten war. Knapp 20 Hackbretter, dazu ein Kontrabass, Gitarre, Bass und Cajon sorgten für ein Klangerlebnis, das so wohl noch nie im Stadtsaal zu hören war. „Rock- und Popsongs sind meist gesungene Stücke“, erklärte der gebürtige Syrgensteiner Jörg Lanzinger und hatte deshalb die neuerdings auch als Rockröhre erfolgreiche Dillinger Sopranistin Miriam Galonska und Jazzspätzle-Frontsänger Max Manßhardt aus Lauingen zum Konzert eingeladen.

Die Interpretation bekannter Songs wie „Shallow“ von Bradley Cooper und Lady Gaga, des Metallica-Metal-Hits „Nothing else matters“ oder des aktuellen Rockcharts–Hits „Emptiness Machine“ von Linkin Park, alle von Jörg Lanzinger neu arrangiert für die Hackbretter, war ein einzigartiger Hörgenuss – rockig-kraftvoll, dabei aber auch sanft, weich und extrem gefühlvoll. Galonska gab die Tina Turner mit „Simply the best“, Rocklady Pink mit „A Million Dreams“ und Max Manßhardt brillierte als Solist unter anderem mit „When September ends“ von Greenday. Bei Instrumentalstücken wie „Sound of Silence“ wurde es fast schon meditativ und einfach nur cool war die Darbietung der Titelmelodie des „ZDF-Monitor“.

Sogar Schlagerfans kommen auf ihre Kosten

Für fast jeden Geschmack war etwas dabei – sogar Schlagerfans kamen mit der Hackbrettversion von „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ auf ihre Kosten und Deutschrock-Liebhaber stimmten beim Nena-Song „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ begeistert mit ein. Spätestens bei „Narcotic“ von Liquido hüpften alle im Saal mit im Takt der Hackbretter. Schwebend und hell war die Interpretation des Beatles–Oldies „Hey Jude“, bei dem sich der Klang der Saiteninstrumente mit den Stimmen der beiden Gesangssolisten und schließlich dem Chorus des Publikums zu einem bewegenden gemeinschaftlichen Musikgenuss vereinigte.

Das Ensemble „Gelbe Saiten" riss das Publikum im Dillinger Stadtsaal mit. Foto: Silvia Schmid

Jörg Lanzingers erklärtes Ziel ist es, mit seinem Orchester „Gelbe Saiten“ einen Beitrag dazu zu leisten, das Hackbrett aus der Stubenmusik-Nische zu holen. Bei den Kulturtagen am Samstag bewiesen die Musiker erneut, dass ein Hackbrett auch Rock und Pop kann.

Jörg Lanzinger: „Irgendwann … fängt jeder mit dem Hackbrett an“

Vielleicht behält Lanzinger recht mit seiner humorvollen Prophezeiung „Irgendwie, irgendwo, irgendwann … fängt jeder mit dem Hackbrett an.“ Nach zwei Zugaben verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker mit dem Monty Python-Song „Always look on the bright side of live“ und verließen beschwingt singend und pfeifend die Stadtsaalbühne und ein begeistertes Dillinger Publikum.