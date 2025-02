VR-Banken Schwaben Nord: Wie die Heimatbank KI einsetzen will

Anwendungen wie ChatGPT, Gemini und Co., die auf neuronalen Netzwerken, umgangssprachlich KI genannt, basieren, halten immer mehr Einzug in unseren Alltag. Auch die VR-Banken Schwaben Nord tüfteln daran, die Technik in ihre Abläufe zu integrieren, erklärt der Vorsitzende Alexander Jall beim Bilanzgespräch in Dillingen. Zum Zusammenschluss gehören die Raiffeisen-Volksbanken Donauwörth, Ries, Wemding, die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal und die VR-Bank Donau-Mindel. „Da können wir uns gemeinsam Gedanken machen“, so Jall, wie auch über andere Themen, welche die Genossenschaftsbanken beschäftigen. Datenanalyse, Bilanzauswertung, aber auch der Erstkontakt mit Kunden – das könnte demnach zeitnah schon teilweise an die KI abgegeben werden. „Aber noch steckt das in den Kinderschuhen“, erklärt der Vorsitzende.

