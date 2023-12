Lauingen denkt über rechtliche Schritte gegen geplante Asyl-Unterkunft nach

Wo in Lauingen vor wenigen Tagen noch das Flüchtlingszelt stand, soll eine Unterkunft für 48 Menschen entstehen. Das Landratsamt ersetzt die fehlende Zustimmung der Stadt.

Die unspektakuläre Tagesordnung in der letzten Sitzung des Lauinger Stadtrates in diesem Jahr war am Dienstagabend bereits abgearbeitet, da wurde es doch noch spannend. Stadtrat Bernd Schwenk ( SPD) kam auf die geplante Wohnanlage für Geflüchtete in der Dillinger Straße zu sprechen. Dort, wo bisher das Flüchtlingszelt stand, soll in naher Zukunft eine feste Unterkunft für Menschen entstehen. Ein privater Investor will an dieser Stelle Modulbauten errichten, in denen bis zu 48 Geflüchtete auf acht Jahre unterkommen können. Die Stadt habe dafür aber das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt, erinnerte Schwenk und wollte wissen, was inzwischen passiert sei.

Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) sagte, dass sie kurz vor der Ratssitzung eine E-Mail aus dem Dillinger Landratsamt erhalten habe. Die Behörde werde demnach das gemeindliche Einvernehmen zu dem Projekt ersetzen, das Lauingen verweigert habe. Das Amt stellte die Frage, ob die Stadt Lauingen dem Vorhaben vielleicht doch noch zustimme. Dazu wird es aber nicht kommen. Die Rathauschefin erläuterte, sie habe bereits Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen. Lauingen prüft offensichtlich, ob rechtliche Schritte gegen die Errichtung der Unterkunft eingeleitet werden sollen. Lauingen, so Katja Müller zuvor in ihrem Jahresrückblick, werde sich gegen die Aufstellung der Module an dieser Stelle aus städtebaulichen Gründen weiterhin wehren.

Der Lauinger Stadtrat hatte in seiner Sitzung im September die Errichtung der Unterkunft geschlossen abgelehnt, der Bau sei an dieser Stelle ungeeignet. "Ein Monstrum von 39 Metern" und nichts mehr als "ein besserer Hühnerstall" sei das geplante Gebäude, das sich zudem nicht ins Ortsbild einfüge, sagte etwa Grünen-Stadtrat Rolf Brenndörfer. "Deshalb lehnen wir das ab." Auch SPD-Fraktionschef Markus Stuhler forderte Landrat Müller auf, das Projekt des privaten Investors zu stoppen.

Bürgermeisterin: Weichen für wichtige Projekte sind gestellt

Zuvor hatte das Gremium die Tagesordnung in einem rekordverdächtigen Tempo abgearbeitet. Bürgermeisterin Müller erinnerte in ihrem Rückblick an die eigenen Worte vor einem Jahr. "Die gesamte Welt steht seit Februar (dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine) auf dem Kopf und wir kommen irgendwie nicht mehr zurück in eine gewohnte Normalität", sagte Müller damals. Dieser Zustand habe sich 2023 eher noch verschlechtert, denn neben Sorgen und Ängsten seien nun auch existenzielle Probleme aufgrund steigender Preise und Inflation dazugekommen. Die Bürgermeisterin nannte viele Projekte, die Lauingen in diesem Jahr vorangebracht habe – unter anderem den Abschluss der Neugestaltung des Donauufers, den Ausbau des ehemaligen Notariats zu einer Kita und den Fahrradsommer. Die Weichen für wichtige Vorhaben im kommenden Jahr seien gestellt: die Ansiedlung eines V-Baumarkts, die Realisierung des Schulentwicklungskonzepts für die Grund- und Mittelschule, die Eröffnung des Kinderhauses Kurlandstraße, die Sanierung der Gebäude am Auwaldstadion, die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen am geplanten Solarpark Lauingen-Gundremmingen.

Lauingen konnte den Schuldenberg auf zehn Millionen halbieren

Katja Müller dankte den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie den Stadträten und Stadträtinnen. Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser (CSU) wiederum gab den Dank im Namen seiner Kollegen zurück. Allein im Rat seien in diesem "erfolgreichen Jahr" 160 Tagesordnungspunkte beraten und entschieden worden. Das Wichtigste sei die Konsolidierung bei den Finanzen. Durch die Stabilisierungshilfen des Freistaats sei Lauingen bei den Schulden von 20 auf etwa zehn Millionen Euro heruntergekommen. Die weiteren Themen:

Bebauungsplan Pfarrfeld-Ost II Die Aufstellung des geänderten Bebauungsplans Pfarrfeld-Ost II im Lauinger Westen hat das Gremium einstimmig beschlossen. Dadurch soll auf einem Grundstück der Bau eines Mehrfamilienhauses sowie eines Hauses mit Tiefgarage ermöglicht werden.

Wohnquartier Theodor-Heuss-Straße Ebenfalls geschlossen stimmten die Stadträte und Stadträtinnen für die Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnquartier Theodor-Heuss-Straße". Ein Investor will dort zwei Mehrfamilienhäuser als "Energieeffizienzhäuser 40" mit Flachdach und Fotovoltaikanlage errichten.

Solarpark Lauingen/Gundremmingen Auch den Aufstellungsbeschluss für das Sondergebiet "Solarpark Lauingen/Gundremmingen" hat der Stadtrat einstimmig gefasst. Etwa 100 Menschen waren vorige Woche zur Informationsveranstaltung in die Stadthalle gekommen. Zwischen Lauingen und Gundremmingen will der Antragsteller RWE Renewables im Jahr 2026 auf einer Fläche von 51,3 Hektar den Solarpark errichten. In der Spitze sollen die Fotovoltaik-Module 56 Megawatt Strom liefern, von 62 Millionen Kilowattstunden im Jahr ist die Rede. Das soll für 19.000 Haushalte reichen. Und die Bürgerinnen und Bürger sollen auf verschiedene Weisen davon profitieren. Sie können in den Park investieren – und auf Rendite hoffen. Eine Beteiligungsgesellschaft kann bis zu 49 Prozent der Anteile am Solarpark halten, 51 Prozent der Anteile wird RWE behalten. Bürgermeisterin Müller sagte auf die Anfrage der FDP-Stadträtin Martina Lenzer, dass das Investitionsvolumen bei etwa 60 Millionen Euro liegen wird.

Markt-Termine Der Stadtrat hat die Termine für die Märkte im kommenden Jahr festgelegt. Der Frühjahrsmarkt ist am 17. März, der Herbstmarkt am 1. September und der Martinimarkt am 10. November. SPD-Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler stellte am Ende der Sitzung den Antrag, dass im nächsten Stadtentwicklungs-Ausschuss über die Märkte "kritisch reflektiert" werden soll. Sie hätten sich in den vergangenen Jahren negativ entwickelt und seien kein Publikumsmagnet mehr. Dies, so Stuhler, schade dem Image der Stadt Lauingen.