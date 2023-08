Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden nach Unfall bei Wertingen

Bei Geratshofen hat es am Samstagmorgen ordentlich gekracht. Zwei Menschen haben sich dabei verletzt.

Am Samstagmorgen kam es im Ortsteil Geratshofen im Kreuzungsbereich der Laugnastraße/Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 48-jährige Autofahrerin befuhr die Dorfstraß in westlicher Richtung und wollte geradeaus die Laugnastraße kreuzen. Hierbei hatte die Autofahrerin das Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt gewähren“ zu beachten. Beim Überqueren der Laugnastraße übersah die 48-Jährige eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtige 74-jährige Pkw-Lenkerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Frauen mussten ins Krankenhaus

Durch den Aufprall lösten in beiden Pkw die Airbags aus und die beiden Fahrzeugführerinnen wurden jeweils leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die beiden Pkw-Lenkerinnen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. (AZ)