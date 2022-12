Der Kolping-Truck fährt in die Ukraine

Die Kolpingsfamilie Gersthofen kann kaum fassen, wie groß die Resonanz auf ihre Hilfsaktion ist. Aus Höchstädt kamen spontan weitere 65 Pakete hinzu.

"Alles begann mit zwei Paletten unserer Ukraine-Hilfsaktion, die es nicht mehr auf den Lkw geschafft hatten und noch bei uns am Lager standen", kann es Heinz Schaaf, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Gersthofen, kaum fassen, was eine spontane Aktion innerhalb von zwei Wochen für eine Resonanz ausgelöst hat. Auf der Suche nach einer Transportmöglichkeit in die Ukraine ist man über die Kolpingsfamilie Biberbach auf Ulrich Kraus gestoßen, der bundesweiter Projektleiter der Johanniter-Weihnachtstrucker ist. Gemeinsam ist man auf die Idee gekommen, Weihnachtspakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten für die Ukraine zu sammeln. "Ein Geschenk weniger unter dem Christbaum, dafür eines in die Ukraine." So lautet der Slogan, unter dem mehrere Kolpingsfamilien in den Landkreisen Augsburg und Dillingen zu einer Spendenaktion für die Notleidenden in den Krisengebieten aufriefen. "Wir haben mit ungefähr 500 Paketen gerechnet. Es sind exakt 1089 geworden", kommt Schaaf aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. "Wir sind überglücklich und dankbar."

Von Kolpingsfamilien aus dem gesamten Landkreis wurden die Weihnachtspakete zur Sammelstelle nach Gersthofen gebracht. Foto: Kolpingsfamilie

Nach dem jüngsten Bericht in unserer Zeitung kamen auch im Kreis Dillingen spontan noch einmal mehrere Dutzend Weihnachtspakete hinzu. Der Höchstädter Jakob Kehrle, der die Aktion zusammen mit Karlheinz Hitzler im Landkreis Dillingen koordiniert, sagt: "Wir haben nach dem jüngsten Bericht 65 Pakete in der kurzen Zeit von Unterstützern bekommen." Die Pakete seien im Höchstädter Pfarrbüro, beim Kolpingkeller im Pfarrheim und beim Kolping-Vorsitzenden Hitzler zu Hause abgegeben worden. "Das ist eine tolle Aktion für Menschen in der Ukraine", sagt Kehrle. Die Kolpingsfamilie sammelt bereits seit Mai Hilfsgüter für die Bewohner und Bewohnerinnen in dem vom Krieg erschütterten Land. Verladen wurden die gesammelten Weihnachtspakete nun von etwa 40 Ehrenamtlichen der Kolpingsfamilien auf dem Parkplatz der Gersthofer Sportarena.

Weihnachten wird in der Ukraine später gefeiert

Auf 28 Paletten wurden die 1089 Weihnachtsgeschenke für die Ukraine von freiwilligen Helferinnen und Helfern in den Lkw der Johanniter-Weihnachtstrucker verladen. Foto: Kolpingsfamilie

Als der 40-Tonner-Sattelzug am Sonntagabend vollgepackt vom Hof fuhr, hatte der unerwartete Erfolg der Spendenaktion die ganzen Planungen der Johanniter-Weihnachtstrucker durcheinandergebracht. Im Zentrallager in Donauwörth warteten nämlich noch weitere Hilfsgüter auf den Transport nach Osteuropa. So mussten einige Paletten mit Weihnachtspaketen wieder abgeladen werden. Am Dienstag startete der Truck dann Richtung Tscherniwizi, wo sich Vasyl Savka, der Geschäftsführer des Kolpingverbandes in der Ukraine, um die Verteilung kümmert. "Die paar Tage Verspätung machen nichts aus, denn in der orthodoxen Ukraine wird das Weihnachtsfest erst am 6. Januar gefeiert", erklärt Heinz Schaaf, dass die Geschenke auf jeden Fall rechtzeitig ankommen werden. Weitere 6200 Euro wurden an Geldspenden generiert. Damit sollen in Rumänien oder hier vor Ort Lebensmittel gekauft werden, da es in der Ukraine kaum etwas gibt oder hohe Preise verlangt werden, teilt Schaaf mit. Bei zukünftigen Aktionen wollen die Kolpingsfamilien weiter auf eine Zusammenarbeit mit den Johanniter-Weihnachtstruckern setzen. (mit bv)