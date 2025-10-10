Geschäftsführerin verlässt die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen

Eine Nachricht hat am Freitagvormittag die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen überrascht. Geschäftsführerin Sonja Greschner wird die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH auf eigenen Wunsch verlassen. Greschner informierte die Mitarbeitenden nach Informationen unserer Redaktion selbst über ihre Entscheidung.

In einer Pressemitteilung des Dillinger Landratsamts vom Freitag heißt es, dass sich die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH für die Zukunft neu aufstelle. Nachdem der Kreistag erst kürzlich die Finanzierungszusage für die Jahre 2026 und 2027 einstimmig beschlossen hat, arbeite das Pluta-Sanierungsteam derzeit intensiv am Insolvenzplan, damit die Restrukturierungsphase der Kreiskliniken erfolgreich abgeschlossen werden kann. Voraussichtlich im Dezember sollen die Gläubiger in einem Erörterungstermin über den Insolvenzplan abstimmen. Wenn alles planmäßig verläuft, könne das Krankenhaus ab Anfang 2026 wieder eigenständig agieren.

Greschner habe die Weiterentwicklung der Kreiskliniken vorangetrieben

Das Landratsamt informiert in der Mitteilung auch über den personellen Neuanfang in der Geschäftsführung der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. „Geschäftsführerin Sonja Greschner wird das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen“, heißt es in der Mitteilung. Greschner arbeitete seit September 2018 als Prokuristin und seit Februar 2022 als Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, der Medizinisches Versorgungszentrum DLG MVZ gGmbH und der DWS-Kreiskliniken Dillingen-Wertingen Dienstleistungsgesellschaft mbH. In dieser Zeit habe sie zahlreiche Projekte zur strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung der Kreiskliniken vorangetrieben und mit dem neuen Medizinkonzept einen bedeutenden Beitrag geleistet, um die medizinische Versorgung in der Region nachhaltig zu sichern.

Geschäftsführerin Sonja Greschner erklärt: „Die vergangenen Jahre waren zweifellos herausfordernd, aber auch sehr spannend und lehrreich. Mit dem Schutzschirmverfahren ist es uns gemeinsam mit einem engagierten Team sowie den Führungskräften und Mitarbeitenden über alle Ebenen hinweg gelungen, die Kreiskliniken neu zu strukturieren und zukunftsfähig aufzustellen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und die konstruktive Zusammenarbeit. Ab 2026 kann das Unternehmen wieder eigenständig agieren – das ist ein idealer Zeitpunkt für eine geregelte Nachfolge.“

Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Markus Müller sagt: „Sonja Greschner hat die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen mit großem Engagement durch eine anspruchsvolle Zeit im Gesundheitswesen geführt. Dafür danke ich ihr im Namen von Aufsichtsrat und Kreispolitik, aber auch persönlich.“ Auf Anfrage bestätigt Müller, dass Greschner die Kreiskliniken auf eigenen Wunsch verlassen werde. „Wir kommen dem Wunsch gerne nach“, teilte der Landrat mit.

Der Landkreis Dillingen als Träger der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH werde die Nachfolge in Kürze öffentlich ausschreiben. Die Aufgaben der neuen Geschäftsführung seien dabei klar formuliert. Wichtig ist es laut Pressemitteilung, die wirtschaftliche Lage der Kliniken in den nächsten Jahren stabil zu halten und eine optimale medizinische Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis auch in Zukunft zu gewährleisten. Zudem soll die strategische Kooperation für den Versorgungsverbund Nordschwaben weiterentwickelt werden. „Wir arbeiten mit Nachdruck daran, zusammen mit Frau Greschner einen guten Übergang in der Geschäftsführung für unsere Kreiskliniken zu organisieren“, betont Müller. Das Ende des Insolvenzverfahrens zum Jahreswechsel bedeute eine Art Neustart.

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Frank Kunz teilt auf Anfrage mit: „Für die geleistete Arbeit der Geschäftsführung kann man dankbar sein.“ Gleichzeitig äußerte der Dillinger Oberbürgermeister Respekt, „dass mit dieser persönlichen Entscheidung nun der Weg frei gemacht wurde für einen personellen Neuanfang an der Spitze – ganz besonders in dieser herausfordernden Zeit der Neuausrichtung unserer Kliniken“.

Sonja Greschner wird ihre Aufgaben bis zum Jahresende als Geschäftsführerin fortführen und in den ersten Monaten des Jahres 2026 die Kreiskliniken unterstützen, um einen reibungslosen Übergang bei der Nachfolge zu gewährleisten. Maximilian Pluta wird in den nächsten Monaten weiterhin als Sanierungsgeschäftsführer im Unternehmen tätig sein. Der Sanierungsexperte der Pluta Rechtsanwalts GmbH setzte in den vergangenen Monaten den Restrukturierungsprozess gemeinsam mit Sonja Greschner um. (mit AZ)