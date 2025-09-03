Erlebnistage in Gundelfingen 2025: Programm, Termin und Aussteller - alle Infos zur Messe

In diesem Jahr finden die Gundelfinger Erlebnistage auf dem Gelände des Wohlhüter Garten-Landes statt. Auf der Messe präsentieren sich Aussteller aus verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Handwerk, Imkerei, Metzgerei, Baugewerbe und Energieversorgung. Insgesamt 120 lokale Betriebe stellen sich in diesem Jahr vor. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt versteht sich diese Messe auch als Volksfest. Auf einer Bühne ist ein Rahmenprogramm mit Musik, Kinderunterhaltung und verschiedenen Shows geplant. Schirmherr der Veranstaltung ist Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele. Er betont, dass die Messe für regionale Unternehmen eine „würdige Plattform“ mit einem einzigartigen Ambiente sei.
Die Gundelfinger Erlebnistage haben sich bereits weit über das klassische Messeformat hinausentwickelt und zählen heute zu den festen Größen im Veranstaltungskalender der Region. Wann findet die GET im Jahr 2025 statt? Welche Aussteller sind auf der Messe zu finden? Die Antworten darauf und weitere Informationen zum Bühnenprogramm finden Sie in diesem Artikel.
Erlebnistage in Gundelfingen: Termin und Öffnungszeiten 2025
In diesem Jahr finden die Erlebnistage in Gundelfingen vom 19. bis zum 21. September statt. Geöffnet ist die Messe Freitag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr.
Aussteller bei der GET Gundelfingen 2025
Auch in diesem Jahr präsentieren sich diverse lokale Unternehmen auf der Messe. Dieser Übersicht können Sie entnehmen, in welchen Hallen sich die jeweiligen Aussteller befinden:
Halle D:
- Segelclub Dillinger Land
- Regional Haus GmbH & Co. KG
- Wohlhüter Garten-Land
- Justizvollzugsanstalt Kaisheim
- Polizeiinspektion Dillingen a.d. Donau
- Obenland & Mondraghi by Wimex GmbH
- Harry Kreutz
- Beam your live Michael Hübsch
- Wassertechnologie Feistle
- Sunbit Energietechnik GmbH
- Steuerring Kathrin Kerle
- Nachhaltiges Nordschwaben e.V.
- enerix Heidenheim
- Wenatex Das Schafsystem GmbH
- Happyplast GmbH
- Seiler Erika Handelsvertretung
- Ramona Hohlfeld Mobile Juwelierin
- Björn Stolp Bedachungen
- Fit-Vital-Gesund Mabuela Schödl
- Enpal B.V.
- Cookit Beratung Veronika Engelhardt
- Teleson
Freigelände:
- Autohaus Jeckle GmbH
- Florian's Wildspezialitäten
- earhelp Hörgeräte e.K.
- Heizomat - Geräteau + Energiesysteme GmbH
- Linder Balkonbau
- Life Kristall Design
- Mosaik & Steindesign
- Hausmann GmbH Fahrradwelt
- Deidhof Alpakas
- Sonnenmetzgerei Kempter Anton
- Jessica Aprile Crepes
- Ampli5
- FDP Gundelfingen
- Gundelfinger Faschingsgesellschaft „Die Glinken“ e.V.
- Haus- und Gartenservice Rauh
- Björn Stolp Bedachungen
- SEEGER Meisterfachbetrieb
- TV Gundelfingen 1863 e.V.
- Toni Rief - Der Laubenspezialist
- Bauhandwerk Stey
- Kurkowski Event
- Mosaik & Steindesign
- Ayrle Hans e.K.
- Dienstleistungen & Vermietung Vasiljević
- Ruck Maler Meisterfachbetrieb GmbH
- Energie Schwaben GmbH
- Imkerverein Gundelfingen a.d. Donau
- Natursteinteppich-Industrieböden Wunderlich R.
- Abel + Ruf GmbH
- Ste-Cra Schlosserei - Metallbau
- Anton Oblinger Kfz & Landtechnik
- Gasthof & Metzgerei Familie Delle
- GK Caravaning GmbH
- DanCarol
- Gärtnerei Seifried
- Keramik Michael Plohmann
- Palmen-Café Wohlhüter
- Gayer Stuck
- Umweltstation mooseum Forum Schwäbisches Donautal
- Whirlpool + Living GmbH
- RST - Beschichtungs GmbH
- Holzbau Zimmerei Sabella
- Imkerei Klatt
Halle B:
- EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG
- Stengel Zieglwerk GmbH & Co KG
- BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN Kreisverband Dollingen/Donau
- GESSLER Jürgen
- Hyla Germany
- Südtiroler Spezialitäten Kurz
- Telecom-Solutions 61 GmbH
- RENOfloor GmbH
- Pallhuber GmbH & Co. KG
- F.B. Zell Aktiv GmbH
- SOTTOS Family GmbH & Co. KG
- Hörwelt NOACK e.K.
- Habedank - Die Gebäude Profis
- Wolfram Steffen Rollgerüste - Leitern
- Donau-Zeitung
- TLP GmbH
- HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH
- AMC Werner Ahamer
- Bauunternehmen Leonhard Hitzler GmbH
- Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG Geschäftsbereich Kobold Neu-Ulm
- Vogt Massivhäuser GmbH
- perfecta - Fenster u. Haustüren Vertriebs & Montage GmbH
- Johann Funk Garten- u. Landschaftsbau
- AOK Bayern - Die Gesundheitskasse Direktion Günzburg
- Nuic GmbH
- Sungrade Photovoltaik GmbH
- F.S.E GmbH - Fürst Sonnen Energie
- Sinning Haustechnk GmbH
Halle A:
- VR-Bank Donau-Mindel eG
- elektronik Winkler
- Stadt Gundelfingen a.d. Donau
- Deisler Betten
- Gärtnerei Seifried
- Old Factory Gym Gundelfingen
- SPD Ortsverband Gundelfingen
- Haus der Senioren Gundelfingen GmbH - Service GmbH
- HEUF LogX
- Ros»N«Rot
- Thermomix Repräsentantin
- Premio Fitness
- Sinja und Hannes Wenger
- Sparkasse-Nordschwaben
- Landkreis Dillingen a.d. Donau
- Weidezaunprofi Industrieservice GmbH Inh. Ralf Renner
- Mayer Optik Design
- fion Gundelfingen
- Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.
- Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen
- GK Caravaning GmbH
- Zäune & mehr ENdris Thomas
- Malerfachbetrieb Ott
- BrauMadl Brauerei
- Katharina Deisler
- Regens-Wagner-Dillingen
- HÄRTSFELDER
- Freie Wähler Gundelfingen e.V.
Biergarten vor Halle A:
- Lenimusic
GET Gundelfingen 2025: Programm - was ist geboten?
Auf der GET in Gundelfingen erwartet die Besucherinnen und Besucher täglich ein Bühnenprogramm. Diese Programmpunkte werden dort präsentiert:
Freitag, 19. September 2025:
- 10.30 Uhr: Eröffnungsprogramm mit Dr. Florian Herrmann
- 12 Uhr: Offizieller Messerundgang
- 13 Uhr: Swing Time
- 15.30 Uhr: Auftritt Gundelfinger Kindergärten
- 16 Uhr: Lenimusic Elena Funk
- 16.30 Uhr: Fanfare Brass Band Lauingen/Donau e.V.
- 18 Uhr: Katrin Iskam Einlass
- 19 Uhr: Katrin Iskam - Gärtnern ohne Gschiss
Samstag, 20. September 2025:
- 10 Uhr: Laura & Waldi
- 11 Uhr: Aktion zum Weltkindertag
- 11 Uhr: Kinderschminken
- 14.45 Uhr: Kindermodenschau
- 15 Uhr: Crazy Teens & Crazy Kids
- 15.45 Uhr: Kindermodenschau
- 16.30 Uhr: The Lolli-pops
- 17 Uhr: Die Glinken
- 19 Uhr: Beginn Jubiläums-Herbstfest
- 22 Uhr: Spice
Sonntag, 21. September 2025:
- 10 Uhr: Stadtkapelle
- 14 Uhr: Lenimusic Elena Funk
- 14.15 Uhr: Crazy Teens & Spice
- 15 Uhr: Modenschau RosNRot Erwachsene
- 16.30 Uhr: Verleihung GET Ralley
- 18 Uhr: Doris Reichenauer - I moin's doch bloß gut!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden