Erlebnistage in Gundelfingen 2025: Programm, Termin und Aussteller - alle Infos zur Messe

In diesem Jahr finden die Gundelfinger Erlebnistage auf dem Gelände des Wohlhüter Garten-Landes statt. Auf der Messe präsentieren sich Aussteller aus verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Handwerk, Imkerei, Metzgerei, Baugewerbe und Energieversorgung. Insgesamt 120 lokale Betriebe stellen sich in diesem Jahr vor. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt versteht sich diese Messe auch als Volksfest. Auf einer Bühne ist ein Rahmenprogramm mit Musik, Kinderunterhaltung und verschiedenen Shows geplant. Schirmherr der Veranstaltung ist Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele. Er betont, dass die Messe für regionale Unternehmen eine „würdige Plattform“ mit einem einzigartigen Ambiente sei.

Die Gundelfinger Erlebnistage haben sich bereits weit über das klassische Messeformat hinausentwickelt und zählen heute zu den festen Größen im Veranstaltungskalender der Region. Wann findet die GET im Jahr 2025 statt? Welche Aussteller sind auf der Messe zu finden? Die Antworten darauf und weitere Informationen zum Bühnenprogramm finden Sie in diesem Artikel.

Erlebnistage in Gundelfingen: Termin und Öffnungszeiten 2025

In diesem Jahr finden die Erlebnistage in Gundelfingen vom 19. bis zum 21. September statt. Geöffnet ist die Messe Freitag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr.

Aussteller bei der GET Gundelfingen 2025

Auch in diesem Jahr präsentieren sich diverse lokale Unternehmen auf der Messe. Dieser Übersicht können Sie entnehmen, in welchen Hallen sich die jeweiligen Aussteller befinden:

Halle D:

Segelclub Dillinger Land

Regional Haus GmbH & Co. KG

Wohlhüter Garten-Land

Justizvollzugsanstalt Kaisheim

Polizeiinspektion Dillingen a.d. Donau

Obenland & Mondraghi by Wimex GmbH

Harry Kreutz

Beam your live Michael Hübsch

Wassertechnologie Feistle

Sunbit Energietechnik GmbH

Steuerring Kathrin Kerle

Nachhaltiges Nordschwaben e.V.

enerix Heidenheim

Wenatex Das Schafsystem GmbH

Happyplast GmbH

Seiler Erika Handelsvertretung

Ramona Hohlfeld Mobile Juwelierin

Björn Stolp Bedachungen

Fit-Vital-Gesund Mabuela Schödl

Enpal B.V.

Cookit Beratung Veronika Engelhardt

Teleson

Freigelände:

Autohaus Jeckle GmbH

Florian's Wildspezialitäten

earhelp Hörgeräte e.K.

Heizomat - Geräteau + Energiesysteme GmbH

Linder Balkonbau

Life Kristall Design

Mosaik & Steindesign

Hausmann GmbH Fahrradwelt

Deidhof Alpakas

Sonnenmetzgerei Kempter Anton

Jessica Aprile Crepes

Ampli5

FDP Gundelfingen

Gundelfinger Faschingsgesellschaft „Die Glinken“ e.V.

Haus- und Gartenservice Rauh

Björn Stolp Bedachungen

SEEGER Meisterfachbetrieb

TV Gundelfingen 1863 e.V.

Toni Rief - Der Laubenspezialist

Bauhandwerk Stey

Kurkowski Event

Mosaik & Steindesign

Ayrle Hans e.K.

Dienstleistungen & Vermietung Vasiljević

Ruck Maler Meisterfachbetrieb GmbH

Energie Schwaben GmbH

Imkerverein Gundelfingen a.d. Donau

Natursteinteppich-Industrieböden Wunderlich R.

Abel + Ruf GmbH

Ste-Cra Schlosserei - Metallbau

Anton Oblinger Kfz & Landtechnik

Gasthof & Metzgerei Familie Delle

GK Caravaning GmbH

DanCarol

Gärtnerei Seifried

Keramik Michael Plohmann

Palmen-Café Wohlhüter

Gayer Stuck

Umweltstation mooseum Forum Schwäbisches Donautal

Whirlpool + Living GmbH

RST - Beschichtungs GmbH

Holzbau Zimmerei Sabella

Imkerei Klatt

Halle B:

EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG

Stengel Zieglwerk GmbH & Co KG

BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN Kreisverband Dollingen/Donau

GESSLER Jürgen

Hyla Germany

Südtiroler Spezialitäten Kurz

Telecom-Solutions 61 GmbH

RENOfloor GmbH

Pallhuber GmbH & Co. KG

F.B. Zell Aktiv GmbH

SOTTOS Family GmbH & Co. KG

Hörwelt NOACK e.K.

Habedank - Die Gebäude Profis

Wolfram Steffen Rollgerüste - Leitern

Donau-Zeitung

TLP GmbH

HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH

AMC Werner Ahamer

Bauunternehmen Leonhard Hitzler GmbH

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG Geschäftsbereich Kobold Neu-Ulm

Vogt Massivhäuser GmbH

perfecta - Fenster u. Haustüren Vertriebs & Montage GmbH

Johann Funk Garten- u. Landschaftsbau

AOK Bayern - Die Gesundheitskasse Direktion Günzburg

Nuic GmbH

Sungrade Photovoltaik GmbH

F.S.E GmbH - Fürst Sonnen Energie

Sinning Haustechnk GmbH

Halle A:

VR-Bank Donau-Mindel eG

elektronik Winkler

Stadt Gundelfingen a.d. Donau

Deisler Betten

Gärtnerei Seifried

Old Factory Gym Gundelfingen

SPD Ortsverband Gundelfingen

Haus der Senioren Gundelfingen GmbH - Service GmbH

HEUF LogX

Ros»N«Rot

Thermomix Repräsentantin

Premio Fitness

Sinja und Hannes Wenger

Sparkasse-Nordschwaben

Landkreis Dillingen a.d. Donau

Weidezaunprofi Industrieservice GmbH Inh. Ralf Renner

Mayer Optik Design

fion Gundelfingen

Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.

Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen

GK Caravaning GmbH

Zäune & mehr ENdris Thomas

Malerfachbetrieb Ott

BrauMadl Brauerei

Katharina Deisler

Regens-Wagner-Dillingen

HÄRTSFELDER

Freie Wähler Gundelfingen e.V.

Biergarten vor Halle A:

Lenimusic

GET Gundelfingen 2025: Programm - was ist geboten?

Auf der GET in Gundelfingen erwartet die Besucherinnen und Besucher täglich ein Bühnenprogramm. Diese Programmpunkte werden dort präsentiert:

Freitag, 19. September 2025:

10.30 Uhr: Eröffnungsprogramm mit Dr. Florian Herrmann

12 Uhr: Offizieller Messerundgang

13 Uhr: Swing Time

15.30 Uhr: Auftritt Gundelfinger Kindergärten

16 Uhr: Lenimusic Elena Funk

16.30 Uhr: Fanfare Brass Band Lauingen/Donau e.V.

18 Uhr: Katrin Iskam Einlass

19 Uhr: Katrin Iskam - Gärtnern ohne Gschiss

Samstag, 20. September 2025:

10 Uhr: Laura & Waldi

11 Uhr: Aktion zum Weltkindertag

11 Uhr: Kinderschminken

14.45 Uhr: Kindermodenschau

15 Uhr: Crazy Teens & Crazy Kids

15.45 Uhr: Kindermodenschau

16.30 Uhr: The Lolli-pops

17 Uhr: Die Glinken

19 Uhr: Beginn Jubiläums-Herbstfest

22 Uhr: Spice

Sonntag, 21. September 2025:

10 Uhr: Stadtkapelle

14 Uhr: Lenimusic Elena Funk

14.15 Uhr: Crazy Teens & Spice

15 Uhr: Modenschau RosNRot Erwachsene

16.30 Uhr: Verleihung GET Ralley

18 Uhr: Doris Reichenauer - I moin's doch bloß gut!