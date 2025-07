Gewalttätiger Mann hält Polizei in Dillingen in Atem

Ein gewalttätiger Mann hat in der Nacht zum Donnerstag die Polizeiinspektion Dillingen in Atem gehalten. Der 38-Jährige sorgte im Dillinger Stadtbereich für mehrere Polizeieinsätze. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann schließlich in Gewahrsam.

Bereits am Mittwochabend war es in einer Wohnung in Dillingen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der 38-Jährige nach Angaben der Polizei eine andere Person geschlagen haben. Als die Polizei am Tatort eintraf, hatte sich der Mann jedoch schon aus dem Staub gemacht.

In einer Dillinger Tankstelle hatte der 38-Jährige Hausverbot

Damit nicht genug. In der Nacht schlug der 38-Jährige mehrfach in einer Tankstelle in der Großen Allee auf. Dabei verstieß der Mann laut Polizeibericht gegen ein für ihn geltendes Hausverbot. Schließlich tauchte er in den frühen Morgenstunden wieder am Anwesen im Bereich des Dillinger Mittelfelds auf und randalierte dort.

Als eine Polizeistreife eintraf, zeigte sich der Mann gegenüber den Beamten aggressiv. Zur Unterbindung weiterer Straftaten und Ordnungsstörungen sollte der 38-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der Mann nach Angaben der Polizei Widerstand und beleidigte die Beamten. Schließlich wurde er zur Ausnüchterung in eine Arrestzelle auf der Polizeiwache gebracht.

Der Mann hat sich mehrere Anzeigen eingehandelt

Durch sein Verhalten hat sich der 38-Jährige mehrere Anzeigen eingehandelt. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, wird gegen ihn nun wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt. (AZ)