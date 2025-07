Landratsamts-Mitarbeiter kümmern sich in Dillingen um entkräftete Jungstörche

Zwei Jungstörche haben am Montag im Dillinger Jakobstal für Aufsehen gesorgt. Nach Informationen unserer Zeitung stolzierten die Vögel umher, konnten aber nicht fliegen Einer der beiden Störche humpelte. Ein besorgter Anwohner habe schließlich das Dillinger Landratsamt verständigt, hieß es.

Sprecherin Andrea Gärtner bestätigt auf Anfrage den Vorfall. In der Nacht zum Montag hatte es in der Region ein Gewitter gegeben. Der Sturm habe in Dillingen zwei Jungstörche aus dem Nest geblasen. Und auch in Höchstädt sei ein Vogel aus einem Horst gefallen, informiert Gärtner.

„Sie waren nass und entkräftet“

Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde am Dillinger Landratsamt kümmerten sich um die Tiere. „Sie waren nass und entkräftet“, sagt Gärtner. In Dillingen hinkte einer der beiden Jungstörche. Ein Tierarzt habe sich um den Vogel gekümmert. Er sei zunächst bei einer Privatperson in Obhut gegeben worden. Inzwischen seien alle drei Jungstörche wieder in der freien Natur. Das Gewitter habe die Vögel gerade in der Übergangszeit zum Flüggewerden erwischt.

„Bei starkem Wind fliegen die Störche runter wie Steine“

Die Gundelfinger Feuerwehr hatte in der Nacht zum Montag ebenfalls rund 20 Einsätze. Auch in der Gärtnerstadt stürzten wegen des heftigen Gewitters Störche ab. „Bei starkem Wind fliegen die Störche runter wie Steine“, hatte Kommandant Michael Wohlhüter festgestellt. Einsatzkräfte brachten Störche in die Tierklinik nach Gessertshausen. Dort wurden die Vögel wieder aufgepäppelt.