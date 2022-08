Giengen

Ausflug in die Charlottenhöhle – eine kühle Reise in die Vergangenheit

Bei einem Ausflug in die Charlottenhöhle in Giengen können skurrile Tropfsteine bewundert werden.

Plus Geschichte und Natur erleben: Im Landkreis Heidenheim lockt die Charlottenhöhle kleine und große Gäste mit Einblicken ins geheimnisvolle Innere der Schwäbischen Alb.

Von Annemarie Rencken

"Ist das heiß!" Das ist nicht nur eine zutreffende Beschreibung für den bisherigen Sommer. Sondern auch das Erste, was eines der Mädchen sagt, dass die Charlottenhöhle mit ihrer Familie verlässt. Kurzentschlossen zieht sie den Reißverschluss auf und schlüpft aus ihrer Jacke. Sie ist bei Weitem nicht die Einzige. Von etwa neun Grad in der Höhle zu soliden 29 in der mittäglichen Augustsonne – das ist ein Temperaturunterschied, den man erst einmal verdauen muss. Und – das verrät Tourguide Sebastian aus Hürben im Nachhinein – richtig gewöhnt man sich auch nach jahrelanger Erfahrung nicht daran: "Je öfter man in der Höhle ist, desto kälter wirds." Er muss es wissen, denn er leitet pro Arbeitstag zwischen zwei und fünf Führungen, tief hinein in die längste begehbare Tropfsteinhöhle der Schwäbischen Alb im Landkreis Heidenheim.

