Giengen

vor 51 Min.

Bald gehen in der Reha-Klinik in Giengen die Lichter aus

Die Schließung der Giegnener Rehaklinik könnte zu einem Versorgungsengpass in der Region führen.

Plus Bis zum 8. März sollen die letzten Patienten die Rehaklinik Giengen verlassen haben. Für die Zeit danach sind viele Fragen offen.

Wenn sich ein betagter Mensch aus dem Landkreis in den nächsten Wochen etwa den Oberschenkelhals bricht, wird er nach der Behandlung im Krankenhaus mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr in Giengen eine Rehabilitation absolvieren können. Von den 30 Plätzen in der Geriatrischen Rehaklinik sollen ab kommendem Montag nur noch 20 betrieben werden, ab dem 28. Februar nur noch die Hälfte der Betten. Das teilt der Geschäftsführer des Klinikums Heidenheim, Dr. Dennis Göbel, auf Anfrage mit. Die letzte Patientenaufnahme für eine üblicherweise dreiwöchige Reha soll nach Informationen der Redaktion Mitte Februar erfolgen, demnach würden die letzten Patientinnen oder Patienten zum 8. März entlassen. Danach ist die Rehaklinik außer Betrieb.

Hintergrund der sinkenden Belegung seien, so Göbel, „notwendige Hospitationen und Einarbeitungsphasen“ jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Rehaklinik ins Klinikum auf dem Heidenheimer Schlossberg wechseln. Sprich: Um den Betrieb noch bis zum ursprünglich beschlossenen Termin Ende März voll ausgelastet weiterzuführen, fehlt es an Personal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

