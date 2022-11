Brandstiftung in Giengen: 40.000 Euro Schaden an Walter-Schmid-Halle

Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht auf Allerheiligen ein Großbrand ausgebrochen.

In Giengen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Walter-Schmid-Halle gerufen. Kurz nach zwei Uhr wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannten erst Gegenstände in einem Müllcontainer, dann griffen die Flammen auf das Gebäude über.

Niemand wurde in Giengen verletzt

Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf circa 40.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Im Pressebericht heißt es weiter, dass es um Brandstiftung handeln könnte. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Brand an der Walter-Schmid-Halle in Giengen geben können, sich zu melden. (AZ)

