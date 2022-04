Giengen

06:30 Uhr

Erste Bauten stehen im Industriepark in Giengen

So sieht eine Animation des Amazon-Verteilzentrums mit Parkhaus im Giengener Industriepark aus.

Die innere Erschließung des Industrieparks in Giengen an der Brenz ist fortgeschritten und soll im Mai abgeschlossen sein. Noch früher will Amazon mit der Verteilung beginnen.

Von Marc Hosinner