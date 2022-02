Vermisstensuchte in Giengen: „Wir haben weiter Hoffnung“

Plus Die Angehörigen des 69-jährigen Rudolf Schmidt aus Giengen warten auf neue Hinweise. Er wird seit mehr als zwei Wochen vermisst.

Es waren nur wenige hundert Meter, die Rudolf Schmidt in der Giengener Südstadt zurückzulegen hatte. Und es war eine Strecke, die er, trotz seiner Demenz, kannte und auch alleine bewältigte.