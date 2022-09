IQ von 138: Wie eine Giengenerin mit 28 erfuhr, dass sie hochbegabt ist

Plus Erst seit acht Jahren weiß Pia Beyer-Wunsch, dass sie einen IQ von 138 hat. Für sie war diese Nachricht eine Art Befreiungsschlag.

Ihre Tochter Beatrice hat das Leben von Pia Beyer-Wunsch gleich zweimal völlig auf den Kopf gestellt und es damit erst in die richtigen Bahnen gelenkt – das erste Mal vor zwölf Jahren, als sie das Licht der Welt erblickte, und ein weiteres Mal vor acht Jahren. Beatrice kam als Extremfrühchen auf die Welt, weshalb die Ärzte lange nicht sicher waren, ob eine geistige Behinderung zurückbleibt. Diese Befürchtung zerstreute sich allmählich, als die Tochter mit vier Monaten "Hallo" sagte, nach acht Monaten zu sprechen begann und im Alter von zwei Jahren anspruchsvolle Puzzle löste – manchmal sogar mit der Rückseite nach oben. Mit dreieinhalb Jahren wurde ein Intelligenztest durchgeführt. Ergebnis: ein Intelligenzquotienten (IQ) von über 130. Somit gilt das Kind als hochbegabt. Auch die Eltern wurden getestet. Und so kam heraus, dass dies sowohl auf die Mutter als auch auf den Vater zutrifft.