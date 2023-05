Die Glötter Blaskapelle und der Aislinger Musikverein geben gemeinsames Konzert

Zwei Vereine, zwei Jubiläen, ein Konzert: Der Aislinger Musikverein und die Blaskapelle Glött führten ihre Zuhörer auf eine musikalische Reise nach England.

65 Jahre gibt es die Glötter Blaskapelle bereits. Und auch der Musikverein des Marktes Aislingen hat in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern: Der Verein besteht bereits seit 40 Jahren. Grund genug für die beiden Vereine, als Spielgemeinschaft das Jubiläum zusammen musikalisch zu begehen. Bei einem Konzert entführten die Musikerinnen und Musiker die rund 300 Gäste in der Glötter Sporthalle akustisch nach Großbritannien. Das Dirigat teilten sich Franz Schipf (Aislingen) und Carsten Hamaleser ( Glött). Melanie Biber und Theresa Feistle führten die „Reisegruppe Großbritannien“ gekonnt und charmant zu den verschiedensten Plätzen des Landes.

Zunächst ging es mit einer Dudelsack-Kostprobe nach Schottland. Franz Schipf sorgte mit der eingängigen Flügelhorn-Melodie für einen Ohrwurm. Liebe, Abenteuer und Gefahr waren die Schlagworte für das nächste Stück: „Adventure!“. Die beiden Vereinsvorstände Martina Gerstmeier und Christian Braun überzeugten dabei als Solisten an der Querflöte und am Tenorhorn. Nun ging es klassisch weiter. Mit zwei Sätzen aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel wurden die Konzertbesucher in das Jahr 1749 zurückversetzt.

Auch die Royals wurden musikalisch gewürdigt

Natürlich durften auch die Royals nicht fehlen: Bei „Queen's Park Melody“ durfte die "Reisegruppe" zu den Klängen von den Solisten Stefan Hirner (Trompete) sowie Tobias Hirner und Klaus Loibl (Posaune) in den königlichen Parks wandeln. Nach der Pause riefen die Musiker zur traditionellen Wachablösung am Buckingham Palace. Passend kostümiert marschierten Schlagzeuger Markus Kraus und Dirigent Carsten Hamaleser zur Bühne, während die Besucher zuvor verteilte Fähnchen schwangen. Anschließend erklang der Marsch „With Sword and Lance“.

Auch irische Stepptanzmusik war an diesem Abend dabei. Die schnellen Schrittfolgen des Tanzes forderten die Finger der Instrumentalisten heraus. Die Solopassagen übernahmen Christina Böck (Saxofon) und Andreas Leippert (Flügelhorn).

Ohrwurm-Potenzial mit Robbie-Williams-Interpretation

Abschließend hatten die beiden Reiseführerinnen nun noch ein besonderes Highlight mitgebracht: Exklusivkarten für ein Konzert von Robbie Williams. Das Medley „Let Me Entertain You“ mit jeder Menge Ohrwurm-Potenzial bildete den fulminanten Abschluss des Konzertabends. Das Tenor-/Hornregister ließ die Zuhörer in „Angels“ dahinschmelzen. Stefan Hirner sowie das gesamte Trompetenregister und die Posaunen überzeugten im fetzigen Abschluss.

Josef Werner Schneider, selbst aktiver Musiker beim Musikverein Markt Aislingen, nahm in seiner Rolle als Bezirksvorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes einige Ehrungen vor. Der Musikverein Markt Aislingen durfte dabei drei aktive Gründungsmitglieder auszeichnen: Brigitte Konle, Annerose Sturm und Klaus Loibl. Die Vielzahl der Auftritte zeige die hohe Leistungsfähigkeit der Musikvereine als wichtige Kulturträger. Zudem bezeichnete er die Kapellen als "lebendigen Ausdruck schwäbischer Lebensfreude". Im Anschluss ehrte Martina Gerstmeier, erste Vorsitzende des MVA, gleich 58 passive Gründungsmitglieder sowie zwei für 25 Jahre Mitgliedschaft. Sie dankte den langjährigen Förderern des Vereins und betonte, dass sie eine sehr wichtige Stütze darstellen. Gerstmeier dankte auch den beiden Dirigenten.

Carsten Hamaleser richtete in seinem Grußwort zwei Wünsche ans Publikum: Die Besucher sollten zum einen die Eindrücke des Abends mitnehmen und weitergeben, wie toll Blasmusik sein kann. Des Weiteren wünschte er sich auch im nächsten Jahr ein Gemeinschaftskonzert der beiden Blaskapellen. Dirigent Franz Schipf startete seine Abschlussrede schließlich in englischer Sprache. Auf Deutsch erklärte er dann: „Die Idee zu einem Konzert unter dem Motto ‚Großbritannien‘ hatte ich schon zur Zeit der Queen. Ich finde es toll, dass König Charles seine Krönung nun passenderweise auf unseren Konzerttermin gelegt hat.“

Zum Konzertabend waren auch viele Ehrengäste gekommen: Erhard Friegel (stellvertretender Landrat), Friedrich Käßmeyer (Bürgermeister Glött), Jürgen Kopriva (Bürgermeister Aislingen), Simon Peter (Bürgermeister Holzheim), Manuel Knoll (CSU-Landtagskandidat), Pfarrer Mathias Breimair, Pater Benjamin Thumma und Josef Werner Schneider (Bezirksvorsitzender ASM Bezirk 17).