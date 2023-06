Auf dem Glötter Veitsmarkt gibt es eine besondere Oldtimer-Ausstellung

An zwei Tagen wird in dem kleinen Ort im Aschberg wieder groß gefeiert. Der beliebte Markt findet am Sonntag statt, Samstag beginnt die Party.

Wenn Norbert Mayer über sein Hobby redet, strahlen seine Augen. Der 52-Jährige sammelt seit Jahren Oldtimer. Doch je mehr man von seiner Sammlung sieht, desto eher verfestigt sich der Eindruck, dass Hobby nicht der richtige Ausdruck ist, um Mayers Liebe zu den Maschinen zu beschreiben. Zum Veitsmarkt am 18. Juni gewährt der Glötter Interessierten einen Einblick in seine Sammlung.

Schon im Hof der Familie Mayer kann man sehen, dass hier Oldtimer-Fans wohnen. Eine blank polierte gelbe Ente steht am Rand, mit an Bord die "Zeitungsente" Paula Print, hinten ist ein Anhänger befestigt, lackiert in quietschgrün. Darin könne man sogar übernachten. "Wenn man das Dach öffnet, dann sogar mit Blick auf den Sternenhimmel", sagt Norbert Mayer. Die Ente gehöre allerdings seiner Frau. Das Fahrzeug ist aber nur ein Teil der Sammlung, die die Mayers zusammengetragen haben.

Das Herzstück der Sammlung bilden eher die Motorräder. Angefangen hat alles Mitte der 90er mit einer Victoria Bergmeister 35. Das Motorrad, das in den 50er-Jahren gebaut wurde, ist immer noch eines der Lieblingsstücke in Mayers Garage. Ikonisch ist vor allem die Farbe der Victoria-Motorräder: taubenblau mit roten und goldenen Akzenten. Nach dem Kauf habe er sich mehr mit der Marke auseinandergesetzt, inzwischen ist er Mitglied im Victoria-Club und fährt regelmäßig auf Oldtimer-Treffen.

Neben Motorrädern ist auch ein Victoria-Auto zu sehen

Der Nürnberger Fahrzeugbauer Victoria wurde 1886 gegründet und wurde Ende der 50er-Jahre von Hercules übernommen. Der Name Victoria verschwand. Überdauert haben es die Liebhaberstücke: Fahrräder, Motorräder und auch einige Autos. So zum Beispiel der "Spatz", ein grüner Flitzer mit Kunststoffkarosserie, der aber aufgrund von Sicherheitsmängeln und einem eher umständlichen Einstieg bei den Käufern allerdings keinen Erfolg hatte. Bei Norbert Mayer hat das Mini-Auto aber ein Zuhause gefunden.

Interessierte können sich zum Veitsmarkt die Kuriositäten auf vier und zwei Rädern bei Norbert Mayer in der Fuggerstraße 16a ansehen. Von seinen rund 45 Motorrädern will der Glötter 25 zeigen. Neben der Ente und dem Spatz ist auch noch eine BMW Isetta zu sehen, der letzte Neuzugang.

Das ist sonst noch auf dem in Glött Veitsmarkt geboten

Gefeiert wird in Glött dieses Wochenende an zwei Tagen. Los geht es bereits am Samstagabend, 17. Juni, im Hof der alten Schule. Ein großes Festzelt ist aufgebaut, die Glötter Blaskapelle spielt auf und sorgt für Stimmung.

Die Bewirtung fehlt natürlich auch nicht. Am nächsten Tag beginnen die Festlichkeiten bereits um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Vitus-Kirche in Glött. Anschließend beginnt das bunte Markttreiben - rund um die Pfarrkirche, mit allem Drum und Dran. Ab 11.30 Uhr beginnt der Mittagstisch, die Glötter Musikanten sind wieder mit dabei. Bis 17.30 Uhr kann in Glött gefeiert, gebummelt und geshoppt werden. (chrbu, sb)