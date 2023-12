Auto rollt in Glött davon und kracht in Telefonkasten

Nicht nur hat ein junger Mann nach dem Vorfall in Glött einen Schaden am Auto: Er muss sich auch wegen Störung von Telekommunikationsanlagen verantworten.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Mittwoch in Glött ereignet. Dieser hat für den Verursacher aber wohl ungeahnte Folgen. Gegen 17 Uhr parkte ein 21-Jähriger seinen Wagen am Reutelberg. Anschließend kam das Auto ins Rollen und prallte gegen einen Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens.

Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Am Auto entstand Unfallschaden von etwa 300 Euro, die Schadenshöhe am Verteilerkasten ist noch nicht bekannt. Die Polizei Dillingen ermittelt gegen den 21-Jährigen nun wegen Störung von Telekommunikationsanlagen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch