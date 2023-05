Autofahrer zieht Handbremse in Glött nicht an - 4500 Euro Schaden

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag vergessen nach dem Parken die Handbremse in seinem Auto anzuziehen. Der Pkw rollte bergab.

Ein 28-jähriger hat am Donnerstag sein Fahrzeug am Hang der Straße Am Rosenberg in Glött abgestellt. Dabei zog er die Handbremse nicht fest genug an und der Pkw machte sich der Polizei zufolge selbstständig. Der Wagen rollte den Hang bergab und prallte anschließend in zwei Gartenzäune. Es entstand ein Schaden von 4500 Euro. (AZ)