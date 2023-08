Glött

vor 52 Min.

Bürgermeister Käßmeyer: "Können nicht warten, dass ein Nahwärmenetz kommt"

Plus Glött hat viel vor: Amtshaus-Umbau, Kita-Neubau und Nahwärmenetz. Doch nun sprang der mögliche Betreiber ab. Überraschend, sagt Bürgermeister Käßmeyer im Interview.

Von Christina Brummer

Die Gemeinde Glött plant in diesem Jahr wieder einen leichten Anstieg des Haushaltsvolumens. Was wird die Gemeinde denn mit ihren Haushaltsmitteln umsetzen?



Friedrich Käßmeyer: Wir werden beginnen, das Amtshaus herzurichten, dafür sind 250.000 Euro eingeplant. In diesem Jahr wird die Baustelle eingerichtet, das Gerüst aufgestellt. In diesem Jahr sind auch 150.000 Euro für den Kindergarten eingeplant, wenn wir die Förderzusage bekommen, könnte der Abriss im Herbst starten. Das ganze Projekt wird 890.000 Euro kosten. Dann wollen wir noch 200.000 Euro für Grunderwerb einplanen, zum Beispiel wenn in der Ortsmitte ein Bauplatz frei wird. Dann sind noch 80.000 Euro für die Breitbandversorgung gedacht. Um in das Förderprogramm des Landes aufgenommen zu werden, sind wir "leider" zu gut.

Zu gut?



Käßmeyer: Ja, wir haben, vor allem im Zentrum, schon 100 MBits, teilweise auch 200 MBits, daher fallen wir nicht in die Förderung. Doch wir versuchen jetzt, in ein Bundesprogramm zur Breitband-Förderung reinzukommen, damit bis spätestens 2029 der ganze Ort komplett mit Glasfaser versorgt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen