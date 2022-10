Glött

vor 48 Min.

Das ehemalige Gasthaus Lamm in Glött wird abgebrochen

Plus An die Stelle des ehemaligen Gasthofs in Glött soll die neue Kindertagesstätte kommen. Die Pläne dafür werden allerdings geändert - aus Kostengründen.

Von Horst von Weitershausen

„Der Neubau der Kindertagesstätte in Glött wird das Ratsgremium noch länger beschäftigen“, stellte Bürgermeister Friedrich Käßmeyer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. In einem ersten Schritt soll die alte Gaststätte Lamm abgerissen werden, was der Gemeinderat einstimmig beschloss. Dann soll an selber Stelle die neue Kita gebaut werden. Bevor das Ratsgremium über den Abriss abstimmte, stellte Gemeinderat Werner Link Architekt Josef Schuster die Frage, ob es bei den zu erwartenden Kostensteigerungen für den Neubau nicht günstiger sei, das alte Gebäude zu sanieren und als Kindertagesstätte umzubauen. Schuster verneinte. Bei solch einer schlechten Bausubstanz sei der Umbau zur Kita unmöglich. Somit wurde vom Gremium einstimmig der Beschluss zum Abriss gefasst mit der Maßgabe, den Abbruchantrag an das Landratsamt weiterzuleiten.

