Glött

11:03 Uhr

Der Veitsmarkt in Glött lockte viele Besucher an

Auf dem Veitsmarkt in Glött war in diesem Jahr wieder viel geboten: Eine besondere Oldtimer-Ausstellung lockte viele Besucher an und auch das Angebot der Fieranten und Vereine wurde gut angenommen.

Schon von Weitem hört man Blasmusik, je mehr man sich der Fuggerstraße rund um den Kirchplatz in Glött nähert. Entlang der Pfarrkirche St. Vitus, fanden sich am Sonntagvormittag wie jedes Jahr eine kleine Gruppe an Fieranten ein, während im Festzelt die Steinheimer Musikanten für Stimmung sorgten. Bereits am Samstagabend läutete die Blaskapelle Glött stimmungsvoll das allseits beliebte Fest zum Veitsmarkt ein. Kulinarisch konnte man sich an beiden Tagen von der SSV Glött und der Blaskapelle Glött verwöhnen lassen: Neben Klassikern, die auf keinem Markt fehlen dürfen, gab es auch tolle Gerichte wie Spinatknödel mit Tomatensauce und Parmesan oder den Glötter Marktsalat mit Putenstreifen. Das kulinarische Angebot machte damit das Festzelt zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.

Neu im Programm war der Stand der Jugendfeuerwehr Glött, die neben frisch zubereiteten Milchshakes und Eis auch Spiele für die Kleinen im Hof der Kinderkrippe und des Pfarrbeirats anboten, was nicht nur bei den Kindern gut ankam. Die kühle und leckere Erfrischung nahm jeder gerne bei den sommerlichen Temperaturen an.

