Mitglieder der Raiffeisenbank Aschberg stimmen für Fusion mit der VR-Bank Donau-Mindel

Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Aschberg votierte eine Mehrheit für den geplanten Zusammenschluss. Die Fusion ist damit aber noch nicht beschlossen.

Die Pläne zur Fusion der Raiffeisenbank Aschberg mit der VR-Bank Donau-Mindel haben eine wichtige Hürde genommen: Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Aschberg am Montagabend in Glött sprachen sich 94 Prozent der 322 anwesenden Mitglieder für eine Verschmelzung aus, so die Banken am Dienstag in einer Pressemitteilung. 75 Prozent Zustimmung waren gemäß Satzung erforderlich. Am Donnerstag kommt es damit bei der Vertreterversammlung der VR-Bank Donau-Mindel in Dillingen zur finalen Abstimmung über die Fusion. „Wir freuen uns sehr, dass die Mitglieder unserer Genossenschaftsbank so eindeutig hinter dem geplanten Zusammenschluss stehen.

Gemeinsam haben wir sie überzeugen können, dass dies der richtige Schritt ist – für unsere Mitglieder und Kunden, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die gesamte Region", erklärte Josef Negele, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Aschberg, im Anschluss an die rund vierstündige Versammlung. Der letzte noch fehlende Schritt zur Fusion steht damit am Donnerstag an.

Mitglieder der VR-Bank Donau-Mindel müssen noch zustimmen

Im Dillinger Stadtsaal ist bei der Vertreterversammlung der VR-Bank Donau-Mindel erneut eine Dreiviertel-Mehrheit erforderlich, um die Verschmelzung endgültig zu beschließen. Alexander Jall, Vorstandssprecher der VR-Bank Donau-Mindel, zeigte sich nach der Stimmenauszählung in Glött optimistisch: „Dieses Ergebnis ist ein ganz klares Zeichen, dass die Mitglieder der Raiffeisenbank Aschberg unserem Plan einer gemeinsamen Zukunft folgen. Wir sind zuversichtlich, dass die Vertreterinnen und Vertreter der VR-Bank Donau-Mindel am Donnerstag ebenfalls ein positives Votum abgeben.“ Erreicht der Verschmelzungsantrag die erforderliche Drei-Viertel-Mehrheit, entsteht mit einer aggregierten Bilanzsumme von gut 2,3 Milliarden Euro eine der größeren Volksbanken Raiffeisenbanken in Schwaben. (AZ)

