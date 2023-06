Zwei Unfallfluchten im Kreis Dillingen: Die Polizei sucht dringend Zeugen

In Glött und in Dillingen kommt es zu Schäden. Die Unfallverursacher flüchten in beiden Fällen.

Im Zeitraum von 6 bis 18 Uhr am 16. Juni wurde ein Verteilerkasten für Glasfaserkabel, der an der Kreisstraße DLG 8 zwischen der Ortsausfahrt Glött und der Staatsstraße 2028 steht, angefahren und erheblich beschädigt. Vor Ort konnten Reifenspuren festgestellt werden, die darauf hindeuten, dass ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und anschließend mit dem Kasten kollidierte. Der Sachschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert.

Linke Heckseite angefahren

Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor einer Metzgerei in der Einsteinstraße in Dillingen ein geparkter brauner VW Golf plus an der linken Heckseite beschädigt. Zeugen beobachteten, wie zuvor eine Frau mit einem schwarzen Seat Ibiza rückwärts ausgeparkt und gegen den Pkw geprallt war. Es konnte ein Teilkennzeichen aus dem Landkreis Dillingen abgelesen werden, diesbezüglich werden nun weitere Ermittlungen geführt. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/5610. (AZ)