Ehepaar aus Glött wartet 14 Jahre, bis Pflanze blüht

Vor 14 Jahren waren Manfred und Gabriele Kaprol im Urlaub auf Teneriffa. Anlässlich des 50. Geburtstages der Frau hat das Paar die Reise auf die Südseite der spanischen Insel unternommen – und sind dabei nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Das Urlaubsandenken blüht nun nach 14 Jahren zum ersten Mal. Das Ehepaar berichtet, ob sich das lange Warten gelohnt hat.

Als Erinnerung und Mitbringsel hat das Ehepaar nicht nur eine, sondern gleich zwei Pflanzen mitgebracht. Die eine sei eine Strelitzie. Diese haben sie schon verkauft, da sie zu groß geworden sei. Sie habe bereits geblüht und hatte „schöne, bunte Blüten“, so Gabriele Kaprol. Die andere ist die Philodendron-Pflanze, sie wird auch als „Baumfreund“ bezeichnet. „Wir hatten im Hotel eine wunderbare Terrasse mit schönen Kübelpflanzen“, sagt sie 63-Jährige. Dabei sei es naheliegend, dass eine der Pflanzen mitgenommen wird. Die Philodendron wurde deshalb ausgewählt, weil: „Uns haben die Blätter so gut gefallen.“

Pflanze ist nicht besonders blühfreudig – aber dafür auch pflegeleicht

Zu dem Zeitpunkt habe das Paar noch nicht gewusst, was das überhaupt für ein Gewächs ist, geschweige denn, dass sie anfangen würde zu blühen. Auch, wie groß sie einmal werden würde, war den Kaprols nicht bewusst. Jetzt sei allein der Kübel einen Meter hoch. Damals sei sie sehr klein gewesen, der Ableger musste schließlich in den Koffer passen. „Wir haben sie zwischen der Wäsche verstaut.“ So habe auch keiner etwas mitbekommen.

Besondere Pflege brauche die Pflanze nicht. Einzig umgepflanzt mit Granulat, Kies und Erde wird sie ab und zu, wenn der Topf zu klein wird. Und im Winter, wenn es kalt wird, wird die Pflanze in das Haus geholt und um Ostern herum wieder nach draußen gestellt. „Sie ist pflegeleicht“, sagt Kaprol. Die Glötterin staubt sie weder ab, noch wird sie gedüngt oder Ähnliches. Sie habe sich auch nicht besonders über die Pflege informiert.

Die Philodendron Pflanze wird auf deutsch "Baumfreund" genannt. Sie kann bis zu zwei Meter groß werden. Foto: Manfred Kaprol

Bis jetzt war sie lediglich eine hübsche Erinnerung an den Urlaub. „Jetzt hat sie begonnen, zu blühen.“ Das Ehepaar meint, die Pflanze bräuchte eben so viele Jahre, um zu blühen und jetzt sei es soweit. Die Freude währt aber nur kurz. Die Blüte habe sich nach zwei Tagen wieder geschlossen. Manfred Kaprol hofft, dass er das seltene Schauspiel nochmals bewundern kann. Denn die Pflanze trägt noch eine zweite Blüte, die genau darauf hoffen lässt. Jetzt bildet sie sogar Ableger, aber das Ehepaar will die Pflanze verkaufen, denn langsam wird sie zu ausladend.