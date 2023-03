Ein "herrlich erfrischender Abend" mit den Aschbergchören

Die Aschbergchöre präsentieren bei ihrem großen Chorkonzert zeitlose Klassiker und moderne Hymnen zum Mitsummen und Mitwippen.

Nach langer Corona-Pause durfte Wilhelm Reicherzer vom Gesangverein Holzheim im Namen aller Aschbergchöre am vergangenen Samstag zahlreiche Gäste in der Sporthalle begrüßen. Sein besonderer Willkommensgruß galt Landrat Markus Müller, den Bürgermeistern Fritz Käßmeyer ( Glött), Jürgen Kopriva und Hubert Feistle ( Aislingen) sowie Simon Peter (Holzheim), Pater Benjamin Thumma, dem Vorsitzenden des Chorverbands Franz Lingel und der Verbandschorleiterin Sybille Mathia.

Die Chöre traten an diesem Abend je zweimal mit zwei Beiträgen auf und boten dabei einen bunten Strauß an Musik. Den Anfang machten die Sängerinnen und Sänger aus Glött mit Dirigentin Petra Dietrich. Mit „Lieder klingen“ luden sie die Besucher ein, die Sorgen für eine kurze Zeit zu vergessen und den Sonnenschein in die Herzen zu lassen. Danach ging es in „Zauber der Nacht“ auf eine Reise durch die mystische Nacht – passend zur in dieser Nacht bevorstehenden Zeitumstellung.

Ein Lied von den Beach Boys lädt zum Mitwippen ein

Der zweite Teil entführte die Zuhörer dann in die 60er/70er-Jahre. Der zeitlose Klassiker der deutschen Unterhaltungsmusik „Immer wieder geht die Sonne auf“ verdeutlichte sehr gut, dass es immer Hoffnung gibt. In „Hello, Mary Lou“ erinnerten sich vor allem die Männerstimmen mit großer Freude an ein ganz besonderes Mädchen und versetzten alle zurück in ihre „Sturm- und Drangzeit“.

Insgesamt 36 Musikerinnen und Musiker kamen anschließend auf die Bühne. Sie gehören zum Puzzle Chor Aschberg. Der Anfang ihres ersten Beitrags „Lena's Song – Fly with me“ wurde von Solistin Daniela Röger sehr gefühlvoll eingeleitet. Im Anschluss besang der Chor unter der Leitung von Annerose Sturm in „Seite an Seite“ das Menschsein als größte Herausforderung unseres Daseins. „Barbar' Ann“ ließ viele schließlich nicht mehr still sitzen. Das von den Beach Boys bekannte Stück lud zum Mitwippen ein.

Chöre aus Aislingen und Eppisburg heben Schatz aus Notenarchiv

Unter dem Dirigat von Jürgen Maier traten nun die 19 Männer der Gesangvereine Liederkranz Aislingen und Sängerlust Eppisburg auf. Mit „Jenseits des Tales“ hoben die Männer einen Schatz aus ihrem Notenarchiv. Von einem lebensfrohen, in den Tag lebenden Musikus handelte das folgende Lied der beiden Männerchöre („Ein Musikus nahm wohlgemut“). „One Way Wind“ ist ein bekanntes Stück von The Cats. Darin stellt sich die Frage: Kann das Märchen vom Frieden auf der Welt wahr werden? – passender denn je. Die Sänger brachten die deutsche Version zur Uraufführung.

Lesen Sie dazu auch

Der erste Beitrag der Chorgemeinschaft Holzheim-Weisingen „Scat – Menuett“ brachte dann klassischen Charme und eine Mischung aus Festlichkeit und Humor in die Sporthalle. Dirigentin Annette Sailer animierte die Konzertbesucher beim Hit der Comedian Harmonists „Du passt so gut zu mir“ zum Mitschnippen. Abschließend erklang in „Why we sing“ eine moderne Hymne an die Musik. Der Solist Philipp Schombacher trat dabei sehr sicher auf.

Der Erlös des Chorkonzerts geht an die Kindergärten

Zum Abschluss richtete Wilhelm Reicherzer vom Gesangverein Holzheim noch seinen Dank an alle, die am Konzertabend mitgewirkt hatten. Er dankte den Chorleitungen für ihren Einsatz und die Probenarbeit, sowie Andreas Schneider, der die Chöre aus Glött und Holzheim-Weisingen am Klavier begleitete. Außerdem bedankte er sich bei der SSV Glött, die die Bewirtung an diesem Abend übernahm, und bei den zahlreichen Gästen, die durch ihr Kommen ihr Interesse bezeugten und die Probenarbeit mit ihrem Applaus belohnten.

Glötts Bürgermeister Fritz Käßmeyer richtete abschließend ein Grußwort an alle Anwesenden. Das Konzert sei „herrlich erfrischend“ gewesen. Die Spenden, die an diesem Abend zusammenkamen, gehen an die örtlichen Kindergärten.