Eine Ära endet in Glött: Der alte Gasthof wird abgerissen

In Glött endet mit dem Abriss des alten Gasthofs "Zum Lamm" eine Ära. In wenigen Tagen soll alles weg sein.

Von Christina Brummer

Es staubt im Herzen von Glött, als das Team von Mike Gallert mit großem Gerät zu Werke geht. Gallerts Firma kommt aus der Nähe von Stuttgart in die Aschberggemeinde, um die alte Gastwirtschaft dem Erdboden gleich zu machen. Ein paar Glötter stehen rundum und sehen zu. "Da drinnen war immer viel los", sagt ein Nachbar. Jetzt klafft eine große Lücke in der Scheune und am westlichen Teil der Gastwirtschaft.

Michael Groth ist auch im Abbruch-Team dabei. Er steht auf der Straße und regelt, wenn nötig, den Verkehr. "Das ist hohe Kunst", sagt er über das Handwerk, das in den Bau des Hauses geflossen ist. Die Holzverstrebungen seien verzapft worden. "Gute Arbeit", sagt Groth. Die Arbeit muss nun zerlegt werden und sortiert. In Holz, Alu, Eisen, Bauschutt. Dann werde alles abtransportiert. "Das werden einige Lkw sein", prophezeit Groth.

