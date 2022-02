Falsche Polizeibeamte rufen in Glött an

Zwei Glötter sind am Dienstag von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Was die Dillinger Polizeiinspektion in solchen Betrugsfällen empfiehlt

Falsche Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen in Glött angerufen. In zwei verschiedenen Haushalten versuchten die Betrüger ihr Glück. Sie gaben sich als als Beamte der Kriminalpolizei aus und behaupteten, dass in der Nähe ein Raub und ein Einbruch stattgefunden hätte. Nun seien die Täter geflohen. In einem Fall erklärten sie außerdem, dass nun Zivilbeamte in der Nähe postiert würden. In beiden Fällen kam es nicht mehr zu Nachfragen nach Vermögenswerten. Die Anrufe wurden seitens der beiden Glötter beendet.

Tipps der Dillinger Polizei

Die Polizei Dillingen rät dazu Folgendes: Angerufene sollten sich die angezeigte Telefonnummer notieren. Sie während solcher Betrugsanrufe nicht mit einer angeblichen Behörde oder deren Mitarbeiter verbinden lassen.

"Suchen Sie die Telefonnummer selber heraus und informieren Sie sich bei der angegebenen Behörde. Die Polizei selbst wird niemals präventiv Geldbeträge oder Wertgegenstände einfordern, um die zu verwahren oder zu überprüfen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten und legen Sie auf, sobald Forderungen oder etwaige Anweisungen gefordert werden", empfiehlt die Polizei im Pressebericht. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

Lesen Sie dazu auch