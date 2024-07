Frank Schmidt: „Wir kommen gerne immer wieder“

Bundesligakicker ganz hautnah erleben – am Samstag war das möglich. Beim großen Jubiläumswochenende der SSV Glött schaute der befreundete Fußball-Erstligist 1. FC Heidenheim zu einem Freundschaftsspiel vorbei. Der FCH-Tross um Vorstandschef Holger Sanwald und Coach Frank Schmidt war mit fast kompletten Profikader vor Ort – und schlug die gastgebenden Kreisliga-Kicker vor der stattlichen Kulisse von über 1500 Zuschauern im Lilienstadion standesgemäß mit 20:0 (6:0).

Glötter Eigentor zum 0:1

Der Begrüßung und einer kleinen SSV-Spielerverabschiedung durch Abteilungsleiter Thomas Schreitt folgte vor dem Anpfiff die „Paule-Bande“ mit FCH-Maskottchen Paule und den Kids vom E-Jugend-Turnier. Sportlich war die Partie anfangs erstaunlich offen. Die heimischen Amateure verlangten den Profis aus Heidenheim einiges ab, überzeugten mit einer starken Defensivordnung und setzten nach vorne immer wieder gezielt Nadelstiche. Umso bitterer war in dieser Phase das Eigentor nach einem Missverständnis zwischen Franz Bacherle und SSV-Keeper Dominik Trenker.

Nach der Trinkpause dreht Heidenheim auf

Die erste Trinkpause bot FCH-Coach Frank Schmidt die Gelegenheit, den eigenen Spielern seinen Unmut über das bislang Gebotene auszudrücken. Bis zur 25. Spielminute war es nämlich beim 0:1 geblieben. Dermaßen angestachelt erhöhten die Heidenheimer ihr Engagement deutlich und stellten das Ergebnis durch Leonardo Weschenfelder Scienca (3) sowie Mikkel Kaufmann auf 0:5. Mit fortschreitender Spielzeit konnten die Glötter dem Tempo der Schmidt-Truppe nicht mehr folgen.

Icon Vergrößern Auf geht es zum Jubiläumsspiel der SSV Glött (rechts) gegen die Profikicker des 1. FC Heidenheim (links). Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Auf geht es zum Jubiläumsspiel der SSV Glött (rechts) gegen die Profikicker des 1. FC Heidenheim (links). Foto: Karl Aumiller

In der Halbzeitpause wechselten die Gäste ihr komplettes Personal durch. Nun spielte auch der Wertinger Stefan Schimmer mit. Der Mittelstürmer geizte nicht mit Toren und steuerte sechs Treffer zum 0:20-Endstand bei. Doch das Ergebnis war an diesem Samstag natürlich zweitrangig. Vielmehr stand das Spiel als großes Event der nun 75 Jahre alten SSV Glött im Vordergrund. Die Lilien lieferten als Organisator und auch Petrus spielte mit. Das Wetter hielt, bis auf ein paar wenigen Regentropfen strahlte die Sonne rund um das Festgelände der SSV am Sportplatz. Die knapp über 1500 Zuschauer kamen mit 20 Toren vollends auf ihre Kosten.

Gelungenes Event in Glött

Einzig der Wunsch der Lilien, einen eigenen Treffer zu erzielen, blieb den Gastgebern verwehrt. Ein Gewinnspiel in der Halbzeitpause, Autogrammwünsche nach dem Schlusspfiff und eine Pressekonferenz mit Festzelt mit Holger Sanwald und Frank Schmidt rundete die gelungene Veranstaltung ab. „Wir kommen immer wieder gerne in den Landkreis Dillingen. Wir haben hier viele und langjährige Unterstützer unseres FCH“, bedankte sich Trainer Frank Schmidt für den großartigen Empfang am Aschberg.

SSV Glött: Trenker, Herzog; Weigl, Brugger, F. Bacherle, Schrettle, Schmid, Morais de Almeida, Taner, Martin, Ostertag, E. Schneider, B. Waidele, Strehle, Wiedemann Stutzmüller, Albano, Galgenmüller,

1. FC Heidenheim: Eicher; Busch, Siersleben, Weschenfelder, Thomalla, Pieringer, Kerber, Kaufmann, Theuerkauf, Maloney, Janes, Schöppner, Gimber, Mainka, Schimmer, Breunig, Honsak, Beck, Negele, Conteh

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (SV Donaumünster-E.) Zuschauer: 1523