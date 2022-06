Glött

Glött soll einen eigenen Jugendraum bekommen

Jugendliche aus Glött haben sich Verbesserungen für die Orte gewünscht, an denen sie sich treffen können. Sie sollen unter anderem einen eigenen Jugendraum bekommen.

Plus Nach der Jungbürgerversammlung Ende Mai haben Jugendliche aus Glött ihre Wünsche dem Gemeinderat vorgestellt. Was umgesetzt werden kann - und was nicht.

Von Annemarie Rencken

Am Ende gab es zufriedene Gesichter auf allen Seiten. Bei den Jugendlichen aus Glött, die ihre Wünsche vergangene Woche dem Gemeinderat vorstellten. Bei Bürgermeister Friedrich Käßmeyer und den Mitgliedern des Rats. Und bei Laura Fitterer und ihrer Kollegin Theresa Bieberle, beide pädagogische Mitarbeiterinnen beim Dillinger Amt für Kinder, Jugend und Familie. "Es war wirklich ein sehr großer Erfolg", sagt Fitterer. Sie und ihre Kollegin waren bereits bei der Jungbürgerversammlung gut eine Woche zuvor dabei gewesen. Zur Sitzung des Gemeinderats kamen sie gewissermaßen als "Anwältinnen für die Jugendlichen" mit.

