Glött/Heidenheim

17:07 Uhr

Weltstar Albert Hammond lässt den Heidenheimer Lokschuppen beben

Plus Gitarrenmeister Siggi Schwarz gewinnt Hammond für ein Konzert auf der Ostalb. So feiert das Publikum die Songwriter-Ikone.

Von Horst von Weitershausen

Als Albert Hammond den Song „It Never Rains In Southern California“ anstimmt, bebt der Lokschuppen in Heidenheim wie möglicherweise nie zuvor. Zwar ist bekannt, dass der aus Glött stammende Siggi Schwarz als Veranstalter meist große und bekannte Musiker der Szene zu sich nach Heidenheim in den Lokschuppen holt, sofern er nicht Nachwuchsmusikern eine Chance gibt. Doch mit dem 79-jährigen Albert Hammond, der laut eigener Aussage mehr als tausend Songs geschrieben hat, steht am Freitagabend ein Musik-Juwel der 1970er und 1980er Jahre auf der Bühne in der Heidenheimer Concert-Location.

Verblüffend, welche musikalische Kraft dieser kleine zierliche Mann bei seinem Auftritt ausstrahlt und somit das ausverkaufte Haus erzittern lässt. Noch dazu, da die meisten Konzert-Besucher sich in einem Alter bewegen, in dem sie die Songs von Albert Hammond in ihrer Jugendzeit erstmals mit Begeisterung gehört haben. Darüber hinaus zeichnet sich die Band um Gitarrenmeister Siggi Schwarz durch höchstes instrumentales Niveau aus, hatten die Musiker doch kaum Zeit, sich mit ihrem großartigen Gast im Vorfeld musikalisch abzustimmen.

