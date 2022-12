Heimat-Check: Glött schneidet in einer Kategorie landkreisweit am besten ab

Glött liegt beim Landkreis-Ranking der Gemeinden im Mittelfeld. Die Teilnehmer unserer Umfrage bemängeln vor allem die Gastronomie. In einem Punkt ist Glött aber spitze.

In unserem Heimat-Check konnten die Menschen in der Region ihren Heimatort bewerten. In 14 Kategorien konnten Sie uns mitteilen, wie zufrieden Sie mit Ihrer Heimat sind. Und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. In Glött haben 24 Menschen mitgemacht. Für die ganze Gemeinde mit ihren etwas mehr als 1100 Einwohnerinnen und Einwohnern sprechen die zwar nicht, doch ein Stimmungsbild lässt sich mit ihren Antworten dennoch zeichnen.

Insgesamt belegt die Gemeinde den 15. von 27 Plätzen in unserem Heimatcheck. Die Menschen, die in Glött leben, schätzen vor allen Dingen die Sauberkeit (8,8 Punkte) und ihr Vereinsleben (7,7 Punkte). Doch in einem Punkt ist Glött auf Platz 1 im ganzen Landkreis gewählt worden: der Lebensqualität. In dieser Kategorie wollten wir wissen, wie die Teilnehmer diese einschätzen und wie Außenstehende ihren Ort sehen. Die Glötter vergaben hier 8,7 von 10 möglichen Punkten.

Viel Lebensqualität in Glött wegen der guten Lage?

"Das freut mich ganz besonders", sagt Bürgermeister Friedrich Käßmeyer. Es sei schön, dass die Menschen gern in Glött wohnten. Einen Teil der guten Lebensqualität mache wohl die Lage des Ortes aus, so Käßmeyer. Im Talkessel der Glött gelegen, ist der Ort nicht so sehr vom Durchgangsverkehr geplagt wie etwa die anderen Aschberggemeinden. Hinzu komme die Natur und das Ortsbild. "Wir haben immer versucht, dass Bäume im Ort erhalten bleiben", sagt Käßmeyer. "Wir bekommen immer wieder von Auswärtigen gesagt, wie schön unser kleiner Ort doch ist", sagt der Rathauschef. "Das ist eigentlich die größte Auszeichnung."

Nicht ganz so gut hat der Ort in der Kategorie "Kinder und Jugendliche" abgeschnitten (5 von 10 Punkten). In dieser Kategorie wollten wir wissen, wie gut das Freizeit-Angebot für Jugendliche im Ort ist, wie es um Kinderbetreuungsmöglichkeiten steht und wie die Befragten die Schul- und Ausbildungssituation bewerten.

Umfrage-Teilnehmer wünscht sich längere Kita-Öffnungszeiten in Glött

Ein Teilnehmer unserer Umfrage schreibt dazu: "Ich denke, unser Wohnort wäre noch attraktiver, wenn er wirklich auch für Familien attraktiv wäre. Ab dem 16. Lebensjahr ist was geboten. Aber vorher?" Auch in Sachen Kinderbetreuung sieht der Teilnehmer Verbesserungsbedarf: "Die Kindergartenzeiten sind mittelmäßig und die vielen Schließtage lassen den Eltern wenig Spielraum in einer sehr getakteten Welt. Dieses System funktioniert nur, weil viele Frauen teilweise komplett ihren Beruf aufgeben und sich um die Familie kümmern." Umso ländlicher man wohne, desto schwerer sei es, Kinder und Beruf gut zu verbinden.

Das Betreuungsangebot sieht der Bürgermeister nicht als ganz so schlecht an. Es gebe eine Krabbelgruppe, eine Kita und einen Kindergarten. Da die Kita nun aus allen Nähten platzt, wird ein Neubau geplant. "Ich gebe aber gern zu, wir würden gern bei einer Gruppe längere Öffnungszeiten anbieten." Doch wenn es für längere Betreuungszeiten nur zwei Familien gebe, die dieses Angebot nutzen wollen, lohne sich das leider finanziell nicht.

Mit dem ÖPNV kann Glött nicht punkten

Ein weiterer Kritikpunkt, den viele Menschen landkreisweit in unserem Heimat-Check äußerten: der öffentliche Nahverkehr. Ohne Auto ist eine Mobilität im Kreis Dillingen kaum möglich. Das stört auch einen unserer Teilnehmer. Er wünscht sich "ein ÖPNV-Angebot, das auch den Bedürfnissen der Menschen angepasst ist". Im Heimat-Check erzielte die Gemeinde in Sachen ÖPNV 3 von 10 möglichen Punkten.

Der Wunsch nach einer besseren Anbindung sei schon länger da, sagt Käßmeyer. Für Glött sei die Lage besonders schwierig, da etwa auf der Strecke nach Augsburg ein Stück des Weges durch den Kreis Günzburg führe. "Wir werden es nie schaffen, dass hier jede Stunde ein Bus reinfährt und die Leute abholt", sagt Käßmeyer. Dennoch habe er es bei entsprechenden Stellen bereits angesprochen. Vor allem fehle ein Bus, der nach Offingen fährt. Denn dort ist zwar ein Bahnanschluss, aber es gebe keine Busverbindung in den Ort.

Die Gastronomie belegt in Glött den letzten Platz

Am schlechtesten schnitt Glött jedoch beim Thema Gastronomie ab. Dort erzielte die Gemeinde nur 1,6 Punkte. Aus Sicht des Bürgermeisters nachvollziehbar: "Die Gastronomie ist ein wirkliches Manko", sagt Käßmeyer. Vor ein paar Jahren habe die letzte Gaststätte am Ort geschlossen, das Haus wird bald abgerissen, dort entsteht eine Kita. Räumlichkeiten wären jedoch auch nach dem Abriss da. Mitten im Ort steht das Schützenheim. Man suche schon länger einen Pächter, bisher ohne Erfolg. "So eine Gaststätte ist ein wichtiger Treffpunkt. Das fehlt uns schon sehr stark", sagt Käßmeyer. Der Heimat-Check sei jedoch ein Ansporn für die Gemeinde, sich weiter um die kritisierten Punkte zu kümmern.